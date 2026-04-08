خبرگزاری مهر-گروه سیاست: در حالی که اتاق‌های فکر واشنگتن و تل‌آویو، با دقت یک ساعت سوئیسی، سناریوی «شوک و تسلیم» را طراحی کرده بودند تا هم ساختار دفاعی ایران را درهم بکوبند و هم پیوند نامرئی حاکمیت-ملت را بگسلند، امروز شاهد عقب‌نشینی تحقیرآمیز دشمن و پذیرش صریح شروط تهران هستیم. این عقب‌نشینی، نه یک دیپلماسی معمولی، بلکه شکست تاریخی دکترین فشار حداکثری نظامی است.

در ادامه با رویکرد تحلیلی، کالبدشکافی دقیق این پیروزی راهبردی را ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد چگونه «مقاومت فعال» به «دیپلماسی اجبار» تبدیل شد و نقش محوری مردم به عنوان ستون فقرات اقتدار ملی، این پیروزی را تثبیت کرد.

۱. بلوغ راهبردی ایران؛ فروپاشی دکترین «شوک و بهت» در برابر عقلانیت انقلابی

چهل روز گذشته، یکی از پیچیده‌ترین و چندلایه‌ترین تهاجمات ترکیبی تاریخ معاصر علیه ایران بود. دشمن با ادغام عملیات نظامی، جنگ سایبری، فشار اقتصادی و عملیات روانی، مرزهای میدان نبرد را عمداً محو کرده بود تا اراده ملی را به زانو درآورد. اما آنچه در محاسبات الگوریتم‌های پنتاگون و موساد نمی‌گنجید، عقلانیت انقلابی بود: ترکیبی از تدبیر راهبردی، صبر تاکتیکی و ضربه‌های دقیق و متناسب.

- تحمیل اراده بر دشمن: عقب‌نشینی دشمن نه از روی حسن‌نیت، بلکه نتیجه بن‌بست تاکتیکی کامل و انفجار هزینه‌های استراتژیک در خلیج فارس، تنگه هرمز و عمق منافع منطقه‌ای‌شان بود. ثابت شد که در نظام آنارشیک بین‌الملل، «حق» را نمی‌توان از میز مذاکره گرفت؛ باید با قدرت گرفت.

- معادله معکوس هزینه-فایده: هر موج جدید فشار، پاسخ‌های متقابل ایران را در ابعاد پدافندی، موشکی، دریایی و حتی دیپلماتیک تشدید کرد و دشمن را به این نتیجه رساند که ادامه ماجرا نه به فروپاشی ایران، بلکه به فروپاشی امنیت انرژی جهانی و نابودی ائتلاف‌هایشان منجر خواهد شد.

- تغییر هندسه بازدارندگی: ایران نشان داد که قادر است «جنگ طولانی» را به نفع خود مدیریت کند. این بلوغ راهبردی، دکترین «شوک و بهت» را به موزه تاریخ سپرد و الگوی جدیدی از «مقاومت هوشمند» را به جهان عرضه کرد.

۲. مردم؛ ستون فقرات اقتدار ملی (دو هفته سرنوشت‌ساز تثبیت پیروزی)

بزرگ‌ترین خطای استراتژیک دشمن، محاسبه اشتباه از «خستگی اجتماعی» و «گسست حاکمیت-ملت» بود. آنها روی شکاف‌های خیالی سرمایه‌گذاری کرده بودند، اما با همبستگی ارگانیک و آگاهانه ملت مواجه شدند؛ پیوندی که ریشه در تاریخ، فرهنگ و آرمان‌های انقلابی دارد.

- حفظ میدان در جبهه داخلی: پس از عقب‌نشینی نظامی دشمن، نبرد به فاز «تثبیت دستاوردها» و «جنگ روایت‌ها» منتقل شده است. حضور حداکثری مردم طی دو هفته پیش‌رو، حکم تمدید اعتبار قدرت ملی و تضمین اجرای شروط ایران است.

- هوشیاری جمعی در برابر جنگ روانی: مردم باید بدانند که دشمن اکنون در حال بازسازی روایت شکست خود است. حفظ روحیه مطالبه‌گری، انسجام اجتماعی و حمایت قاطع از نیروهای مسلح، تنها راه جلوگیری از جبران شکست نظامی با فتنه‌گری رسانه‌ای است.

- مردم به عنوان عامل بازدارنده دوم: حضور آگاهانه و پرشور مردم، نه تنها سوخت موتور دیپلمات‌ها و فرماندهان است، بلکه خود به عنوان یک «بازدارنده اجتماعی» عمل می‌کند و به دشمن نشان می‌دهد که حتی اگر سنگرهای نظامی را بشکند، دیوار اراده ملت نفوذناپذیرتر است.

۳. احتضار جریان ضدانقلاب؛ از رویای قدرت تا رسوایی ابدی

یکی از درخشان‌ترین دستاوردهای این چهل روز، افشای کامل ماهیت و بی‌ریشگی جریانات ضدانقلاب بود. این گروه‌ها که به عنوان پیاده‌نظام رسانه‌ای و فرهنگی تهاجم عمل می‌کردند، با پذیرش رسمی شروط ایران توسط اربابان غربی-صهیونیستی‌شان، عملاً به «یتیم سیاسی» تبدیل شدند.

- حقارت استراتژیک: کسانی که تا دیروز وعده «سقوط قریب‌الوقوع» می‌دادند، امروز شاهد امضای اسنادی هستند که در آن آمریکا و رژیم صهیونیستی مجبور به پذیرش شروط تهران شده‌اند.

- ریزش و درگیری داخلی: سرخوردگی عمیق در بدنه اجتماعی این جریان، منجر به ریزش بی‌سابقه، مهاجرت معکوس عناصر و جنگ داخلی بر سر «مقصر شکست» شده است.

- پایان پروژه جنگ داخلی: طرحی که با میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری خارجی برای ایجاد شکاف و جنگ داخلی طراحی شده بود، به «انزوای ابدی» و حذف خودکار از معادلات سیاسی-اجتماعی ایران ختم شد. این رسوایی، درس عبرتی برای نسل‌های آینده است.

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز راهبردی

چهل روز ایستادگی حماسی، نه فقط یک پیروزی نظامی-دیپلماتیک، بلکه تغییر پارادایم در هندسه قدرت جهانی بود. ایران از یک بازیگر تدافعی به قدرتی تبدیل شد که قادر است اراده خود را بر ابرقدرت‌ها دیکته کند و معادلات را به نفع محور مقاومت بازنویسی کند.

پیام نهایی، روشن و ماندگار است: پیروزی در میدان نظامی بدون حفظ و تثبیت میدان در عرصه عمومی، ناقص و گذرا خواهد بود. دو هفته آینده، زمان «صبر استراتژیک و حضور حداکثری مردمی» است. دشمن عقب‌نشسته، اما تنها زمانی کاملاً متوقف و عقیم خواهد شد که دریابد دیواره دفاعی مردم ایران، نفوذناپذیرتر از هر سنگر بتنی و هر گنبد آهنینی است.

این چهل روز، آغاز عصر جدید اقتدار ایرانی است؛ عصری که در آن «مقاومت» دیگر یک انتخاب تاکتیکی نیست، بلکه تنها راه بقا، پیشرفت و تمدن‌سازی شناخته می‌شود. ملت ایران با اراده آهنین خود، بار دیگر به جهان نشان داد که «ما می‌توانیم» و «ما خواهیم توانست».