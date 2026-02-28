به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان پدافند غیرعامل کشور در پی حمله تجاوزکارانه استکبار جهانی پیش از ظهر امروز مورخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ به دستگاه‌های اجرایی کشور وضعیت قرمز اعلام کرد.

این اعلام وضعیت بر اساس دستورالعمل آماده‌باش دستگاه‌های اجرایی در برابر حملات نظامی دشمن مصوب کمیته دائمی پدافند غیرعامل صورت گرفته است.

بر اساس نظام جامع عملیاتی پدافند غیرعامل کشور، وضعیت قرمز در زمانی صادر می‌شود که وقوع تهدید قطعی یا درحال وقوع است و پیامدهای تهدید گسترده و فراگیر شده و طرح‌های عملیات پاسخ و مقابله اجرا می‌شوند.