مهران حاجیان در سکان هدایت قایقرانی همدان ابقا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع انتخاباتی هیئت قایقرانی استان همدان ظهر شنبه به ریاست علی حقیقی مدیرکل ورزش و جوانان و با حضور صابونچی دبیر فدراسیون قایقرانی برگزار شد.

در این مجمع که با حضور ۱۴ نفر از ۱۸ عضو دارای حق رأی تشکیل شد، مهران حاجیان به عنوان تنها نامزد این دوره، با کسب ۱۰ رأی موافق و ۴ رأی سفید، سکان هدایت قایقرانی استان را برای چهار سال دیگر در دست گرفت.

در ادامه این مجمع، اعضای پیشنهادی برای ارکان هیئت نیز با رأی اعضا انتخاب شدند که بر این اساس، «متینه نوری» به عنوان نایب‌رئیس و «سعید ملکیان» به عنوان خزانه‌دار معرفی شدند. همچنین امیرحسین قراگوزلو، محمد ولدی و خانم پهلوانی به عنوان اعضای هیئت رئیسه و فائزه ساده‌دل به عنوان بازرس هیئت قایقرانی استان همدان انتخاب شدند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در این نشست با اشاره به جایگاه ارزنده قایقرانی همدان در سطح کشور، اظهار کرد: هیئت قایقرانی استان همدان در ادوار گذشته کارنامه درخشانی در کسب مدال‌های جهانی و آسیایی داشته است و حفظ و تداوم این روندِ موفقیت‌آمیز، اولویت اصلی ماست.

علی حقیقی با تأکید بر لزوم گسترش فعالیت‌های این رشته ورزشی در سراسر استان، تصریح کرد: توسعه قایقرانی باید با شتاب و قدرت بیشتری نسبت به گذشته دنبال شود.

وی در بخش پایانی سخنان خود ضمن انتقاد از غیبت برخی نمایندگان شهرستانی در مجمع، خاطرنشان کرد: عدم حضور نمایندگان شهرستان‌ها در چنین جلسات سرنوشت‌سازی زیبنده ورزش استان نیست و این رویه نیازمند بازنگری جدی از سوی هیئت جدید است تا مشارکت حداکثری شهرستان‌ها در توسعه این رشته تحقق یابد.