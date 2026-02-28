شورای هیئات مذهبی و مداحان فارس: در برابر جنگ روانی دشمن هوشیار باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئات مذهبی و جامعه مداحان استان فارس در بیانیه‌ای حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران اسلامی را محکوم کردند.

در این بیانیه که خطاب به ملت ایران صادر شده، آمده است: این روزها که بار دیگر شاهد طلوع خورشید غیرت و ایمان در دلهای ملت بزرگ ایران هستیم، تحولات سریع منطقه و تداوم خصومت‌ورزی‌های آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی در حمله به کیان اسلامی کشور عزیزمان، نشان‌دهنده عمق کینه‌توزی دشمنان نسبت به عزت و استقلال این مرز و بوم است.

در بخش اول این بیانیه تأکید شده است که امروز میدان نبرد تنها در عرصه نظامی خلاصه نمی‌شود و دشمن با جنگ روانی به دنبال مخدوش کردن امنیت روانی جامعه است، از مردم خواسته شده با بصیرت، اخبار را تنها از منابع رسمی و موثق پیگیری کرده و به شایعات بی‌اساس در فضای مجازی توجه نکنند.

در بخش دیگری از بیانیه، از آحاد مردم خواسته شده با حفظ متانت و خونسردی، اجازه ندهند فضاهای هیجانی و تشنج‌آفرین آنان را از مسیر درست دور کند. در این بیانیه تأکید شده است: بدانید که هراس‌افکنی و تفرقه، خواسته اصلی دشمن است.

هیئات مذهبی و مداحان فارس ضمن تجدید پیمان با آرمان‌های شهدا، به ویژه شهدای مدافع حرم و امنیت، حمایت قاطع خود را از فرماندهان و رزمندگان غیور میهن اعلام کرده و بر این باورند که پشتیبانی ملت، پشتوانه‌ای استوار برای آنان خواهد بود.

در بخش پایانی بیانیه، نقش هیئات مذهبی و مداحان اهلبیت (ع) نقشی بی‌بدیل و سرنوشت‌ساز توصیف شده و از ذاکران و ستایشگران انتظار رفته با حضور مؤثر در محافل حسینی، ضمن دعوت مردم به صبر و بصیرت، به تبیین توطئه‌های دشمن پرداخته و روحیه مقاومت، امید و غیرت دینی را در جامعه تقویت نمایند.

در پایان این بیانیه تأکید شده است که ملت ایران تحت زعامت رهبر معظم انقلاب، از تمامی گردنه‌های سخت تاریخی سربلند عبور کرده و این بار نیز دشمنان را در رسیدن به اهداف شومشان ناکام خواهند گذاشت.