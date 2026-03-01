به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، متن این بیانیه که به امضای رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی رسیده، به شرح زیر است:



«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»



ملت شریف ایران! امت بیدار اسلامی! وجدان‌های بیدار جهان!



خبر هولناک و جانخراش شهادت مظلومانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه)، قلوب میلیون‌ها انسان آزاده را به درد آورد و بار دیگر ماهیت وحشیانه و ضدبشری رژیم‌های تروریست آمریکا و اسرائیل غاصب را بر همگان آشکار ساخت.



این جنایت بزرگ که در ادامه سلسله جنایات این دو رژیم سفاک در منطقه و جهان صورت گرفت، نشان داد که دشمنان اسلام و ایران، از هدایت‌ها و مجاهدت‌های خستگی‌ناپذیر این پیر سفرکرده و عالم ربانی، به خشم آمده و کینه خود را با ناجوانمردانه‌ترین شکل ممکن به نمایش گذاشته‌اند. آمریکای جنایتکار و اسرائیل منحوس بدانند که با این ترور ننگین، نه تنها راه نورانی رهبر شهید را خاموش نخواهند کرد، بلکه مشعل آن را فروزان‌تر از گذشته در دستان امت آگاه و وفادار ایران قرار دادند .



جامعه دانشگاهیان کشور، با قلب‌هایی مالامال از اندوه و چشمانی مصمم، این ضایعه اسفناک را به پیشگاه حضرت ولیعصر (عج)، به ملت قهرمان ایران و به تمامی آزادگان جهان تسلیت عرض می‌کند.



ما دانشگاهیان با تأکید بر چند اصل مهم، پیمان خود را با آرمان‌های رهبر شهیدمان تجدید می‌کنیم:



۱. از همه مسئولان و ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌خواهیم که بر اساس قوانین بین‌المللی و با قدرت تمام، پیگیری این جنایت و مجازات عاملان آن (آمریکا و رژیم صهیونیستی) را در اولویت نخست سیاست خارجی و دفاعی کشور قرار دهند. این خواست به حق ملت ایران است و هیچ‌گونه مماشاتی در این خصوص پذیرفتنی نیست.



۲.دشمنان زبون پس از این اقدام جنایتکارانه و با انجام جنگ شناختی و عملیات روانی گسترده، به دنبال القای یأس و نفوذ در باورهای مردم و بویژه نسل جوان و بدنه دانشگاهی خواهند بود. دانشگاه به عنوان سنگر آگاهی و بصیرت، در خط مقدم مقابله با این توطئه قرار دارد. از آحاد ملت ایران و بویژه تمامی دانشجویان و استادان ارجمند دعوت می‌کنیم با تبیین صحیح شرایط و خنثی‌سازی شایعات و القائات دشمن، نقش تاریخی خود را در این برهه حساس ایفا نمایند.



۳.از اقشار دانشگاهیان آگاه، انقلابی و متعهد، به ویژه دانشجویان که سرمایه‌های اصلی این مرز و بوم هستند، انتظار می‌رود که هوشیاری خود را به بالاترین سطح ممکن برسانند. دشمن در شرایط کنونی به دنبال ایجاد تفرقه، بی‌ثباتی و به انحراف کشاندن خیزش مردم در دفاع از ایران عزیز و خون شهدا است. دانشگاهیان باید با حفظ وحدت و انسجام، پشتیبان محکمی برای امنیت و اقتدار ملی بوده و نگذارند دشمنان از این حادثه تلخ، سوءاستفاده‌ای کنند.



بدانید که راه آیت الله خامنه ای شهید ادامه دارد و خون ایشان درخت تنومند انقلاب را آبیاری خواهد کرد.



والعاقبه للمتقین

رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور



- دکتر سید رضا رئیس کرمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران



- دکتر نادر توکلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران



- دکتر سید بصیر هاشمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز



- دکتر حمدرضا جودتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز



- دکترحاتم بوستانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز



- دکتر محمد صادق رضایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران



- دکتر محمود شبستری رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد



- دکتر مرتضی هاشمیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان



- دکتر شهرام صیادی رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز



- دکتر جواد نظری رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک



- دکتر محمدامین ولیزاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی ارومیه



- دکتر آشوبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان



- دکتر بهروز کارخانه ای رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان



- دکتر علی رشیدپور رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان



- دکتر بهزاد داورنیا رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل



- دکترعلی ضامن صالحی فرد رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد



- دکتر عباس قیصوری رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام



- دکتر حسینی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی



- دکتر سرداری رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان



- دکتر حسین شهدادی رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل



- دکتر رضایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر



- دکتر محمد حسن محمدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان



- دکتر محمود نوری شادکام رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد



- دکتر شاهرخی رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان



- دکتر سید احمد هاشمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی



- دکتر علی ابرازه رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم



- دکتر شعله شاه غیبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان



- دکتر رقیه پناهی رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج



- دکتر محسن ابراهیم زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان



- دکتر امامیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود



- دکتر رضا چمنی رئیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار



- دکتر محمود گنجی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند



- دکتر اخلاقی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر



- دکتر علی سروش رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه



- دکتر علی اصغر خیرخواه رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت



-دکتر پزشکی رئیس دانشگاه علوم پزشکی فسا



دکتر سجاد رحیمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه



- دکتر جلال الدین امیری رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان



- رئیس علوم پزشکی شهید بهشتی