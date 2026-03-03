به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که از ۱۵ ماه گذشته، تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان با قتل، ویرانی، تخریب اراضی و همه اشکال جنایت ادامه داشته است.

در این بیانیه آمده است که تمامی تحرکات سیاسی و دیپلماتیک برای مهار این تجاوزات و واداشتن طرف متجاوز به اجرای توافق آتش‌بس و الزامات آن، بی‌نتیجه مانده است.

حزب‌الله لبنان تأکید کرد که بارها هشدار داده بود ادامه تجاوز بدون پاسخ امکان‌پذیر نیست و باید با استفاده از همه ابزارهای موجود، به این تجاوزات پایان داده شود.

در ادامه تصریح شده است که تداوم حملات با هیچ بهانه‌ای قابل توجیه نیست و مقابله با آن، حقی مشروع است.

بر اساس این بیانیه، آنچه «مقاومت اسلامی لبنان» انجام داده، واکنشی به تجاوزات و بر پایه ملاحظات ملی در درجه نخست و در راستای حق تأمین امنیت و ثبات برای مردم و مناطق مختلف لبنان بوده است.

حزب‌الله لبنان همچنین اعلام کرد که پاسخ مقاومت اسلامی به یک پادگان نظامی در رژیم صهیونیستی، یک اقدام دفاعی و حقی مشروع است و از همه طرف‌های ذی‌ربط، نهادهای ذی‌نفوذ و مسئولان لبنانی خواست به جای هر موضوع دیگری، تمرکز خود را معطوف بر توقف تجاوزات به‌عنوان علت اصلی تحولات جاری در لبنان کنند.