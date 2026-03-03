https://mehrnews.com/x3bw9p ۱۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۴۰ کد مطلب 6763978 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۴۰ دومین روز از مراسم عزاداری مردم شیروان در پی شهادت رهبر معظم انقلاب شیروان- دومین مراسم گسترده و چند ساعته راهپیمایی و عزاداری مردم شیروان در پی شهادت رهبر شهید انجام شد. دریافت 43 MB کد مطلب 6763978 کپی شد مطالب مرتبط سومین شب عزاداری مردم بجنورد در پی شهادت رهبر انقلاب برچسبها بجنورد استان خراسان شمالی رهبر معظم انقلاب اسلامی حمله صهیونیستی آمریکایی به ایران شهادت رهبر معظم انقلاب
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