به گزارش خبرنگار مهر، بیت مرحوم آیت‌الله حاج سید مرتضی محمودی گلپایگانی(رحمة‌الله‌علیه) در پی شهادت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای(ره) پیامی صادر کرد.

در این پیام آمده است: خبر شهادت بزرگ‌مرد تاریخ اسلام، ایران و انقلاب، مرجع عالی‌قدر تقلید حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای(رحمة‌الله‌علیه) موجب تأثر و اندوه عمیق شد. بی‌تردید شهادت برای آن امام مجاهد، فوز عظیم و سعادتی والاست، اما فقدان وجود شریف ایشان برای امت اسلامی، خسارتی بزرگ و جبران‌ناپذیر به شمار می‌رود.

در ادامه این پیام با اشاره به پیام کوتاه اما پرمغز ایشان در پی ارتحال آیت‌الله محمودی گلپایگانی تصریح شده است: هرگز گمان نمی‌رفت آن پیام، واپسین پیام در عمر پربرکت ایشان باشد.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: آیت‌الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی، با وجود تفاوت سنی، همواره احترام و ارادت ویژه‌ای نسبت به امام خامنه‌ای(ره) داشتند و معظم‌له نیز برای ایشان شأن و احترام خاصی قائل بودند؛ و چه راز شگفتی که این دو شخصیت برجسته، با فاصله‌ای کوتاه، به یکدیگر پیوستند.

در پایان، این مصیبت عظما به پیشگاه حضرت بقیة‌الله الأعظم(ارواحنا فداه)، مراجع عظام تقلید، خاندان و منسوبان ایشان و ملت مؤمن و همیشه در صحنه ایران اسلامی تسلیت گفته شده و برای آن مرجع شهید، رحمت واسعه الهی از درگاه خداوند متعال مسئلت شده است.

همچنین ابراز امیدواری شده است مردم دشت ورامین، که همواره در صحنه‌های مختلف یاور و همراه امامین انقلاب بوده‌اند، با حضور گسترده در مراسم وداع و تشییع، بار دیگر وفاداری خود را نشان خواهند داد.