نور بخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد : براساس آخرین بررسی داده های هواشناسی، فعالیت سامانه بارشی به صورت بارش باران، در ارتفاعات مه و بارش برف تا اوایل صبح فردا پیش بینی می شود.

وی افزود: بارش پراکنده نیز برای فردا بعد از ظهر و شب در مناطق شرق و جنوب شرق استان و بخش هایی از اسفراین، صفی آباد، شیروان و فاروج پیش بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: برای پایان هفته نیز جو نسبتا پایدار، در شب بتدریج افزایش ابر و برای جمعه صبح تا بعدازظهر بارش باران و برف و در ارتفاعات بارش برف پیش بینی شده است.

داداشی یادآور شد: احتمال آبگرفتگی معابر، کاهش دید، لغزندگی جاده ها و احتمال انسداد جاده های کوهستانی به وِیژه در گردنه های برف گیر استان وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: هشدار هواشناسی در سطح نارنجی صادر شده است و از نظر دمایی ادامه روند کاهشی دما تا پایان هفته انتظار می رود.