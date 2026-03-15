نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، یکشنبه جو نسبتاً پایدار همراه با مه رقیق صبحگاهی و برای شب افزایش ابر و وزش باد در مناطق نیمه شمالی پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: از دوشنبه افزایش ابر، گاهی وزش باد شدید و از عصر بتدریج ورود سامانه بارشی از مناطق جنوبی و غرب به استان را انتظار داریم.
وی افزود: فعالیت این سامانه بارشی به صورت بارش باران، در بعضی ساعات رگبار باران با احتمال رعدوبرق تا بعدازظهر چهارشنبه در اغلب مناطق استان ادامه دارد.
داداشی با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی تصریح کرد: شدت بارش طی روز سهشنبه و در مناطق نیمه شمالی و ارتفاعات و دامنههای جنوب شرق استان برآورد میشود ضمن اینکه طی سهشنبه در ساعات بعدازظهر و شب در ارتفاعات شرق و جنوب شرق استان بارش برف دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی آبگرفتگی معابر، جاری شدن روانآب و احتمال سیلابی شدن مسیلها، کاهش دید و لغزندگی جادهها و معابر کوهستانی را از پیامدهای فعالیت این سامانه بارشی در استان برشمرد.
وی در خصوص وضعیت دمایی خراسان شمالی تصریح کرد: از نظر دمایی امروز تا صبح سهشنبه افزایش نسبی دما و همراه با فعالیت سامانه بارشی و شمالی شدن جریانات طی روز سهشنبه کاهش محسوس دما را پیشبینی میکنیم.
داداشی در پایان از ثبت بیشترین مقدار بارش طی شب گذشته تا صبح یکشنبه در ایستگاه توکور با ۱۲ میلیمتر خبر داد و گفت: چهارچوبه با ۶.۴ میلیمتر در رتبه بعدی قرار دارد. همچنین ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۴- درجه سانتیگراد سردترین و اسماعیلآباد با بیشینه دمای ۱۱ درجه سانتیگراد گرمترین مناطق استان گزارش شدند.
