نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، تا جمعه شب جو نسبتاً پایداری در خراسان شمالی پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: طی این مدت پدیده غالب در بعضی ساعات، افزایش ابر خواهد بود.
وی در ادامه افزود: با عبور موج کوتاه ناپایداری طی جمعه شب تا ظهر شنبه، افزایش ابر و در پارهای از مناطق بهویژه شرق و جنوب شرق استان شامل بخشهایی از شهرستانهای اسفراین، صفیآباد، شیروان، فاروج، شمال بجنورد و شرق راز و جرگلان، بارش پراکنده باران پیشبینی میشود.
داداشی گفت: برای روز یکشنبه از بعدازظهر افزایش وزش باد و در پارهای نقاط وزش باد شدید و در شب افزایش ابر خواهیم داشت.
وی تصریح کرد: برای روز دوشنبه نیز افزایش ابر و وزش باد پیشبینی میشود و از شب بتدریج شاهد ورود سامانه بارشی به خراسان شمالی خواهیم بود که فعالیت این سامانه به صورت بارش باران تا صبح چهارشنبه در اغلب مناطق ادامه دارد.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی با اشاره به روند دمایی بیان کرد: روند نسبی افزایش دما را پیشبینی میکنیم.
داداشی در پایان از ثبت کمینه دمای ۷- درجه سانتیگراد در ایستگاه رباط قرهبیل به عنوان سردترین نقطه خراسان شمالی خبر داد و افزود: گرمترین منطقه نیز اسماعیلآباد با بیشینه دمای ۱۲ درجه سانتیگراد گزارش شده است. طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۴- و ۷ درجه سانتیگراد بود.
