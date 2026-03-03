به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری در گفتگویی شهادت رهبر معظم انقلاب را بزرگترین آسیب تهاجم دشمن دانست و اعلام کرد: جهان اسلام منتظر پاسخ قاطع ایران است.

جهانگیری بر لزوم پیگیری همزمان سیاست خارجی عزتمندانه و مقابله با فقر و فساد در داخل تأکید کرد و اظهار داشت: کشور ما به بهانه‌های واهی و دروغ‌های آشکار مورد حمله رژیم غاصب اسرائیل و آمریکا قرار گرفته است.

جهانگیری تصریح کرد: در مرحله نخست، وظیفه همه مسئولان و مردم استفاده از همه ظرفیت کشور برای دفاع از تمامیت آن است و طبیعی است که کشوری که مورد تهاجم قرار می‌گیرد باید از همه توان خود برای مقابله با کشور متخاصم استفاده کند. نیروهای مسلح در خط مقدم هستند و باید به طور جدی مورد حمایت قرار گیرند.

وی با اشاره به مهم‌ترین خسارت وارده در این تهاجم اظهار داشت: بزرگترین آسیب در لحظات اول، شهادت رهبر معظم انقلاب بود که رهبر سیاسی و مذهبی کشور و مورد احترام جامعه مسلمان جهان اسلام بود. واکنش مسلمانان و شیعیان جهان جدی است و انتظار دارند که ایران به این تهاجم جواب دهد و هیچ وظیفه دیگری نباید این وظیفه اصلی را تحت تأثیر قرار دهد.

عزت و مصلحت؛ دو میراث رهبر شهید انقلاب

وی در ادامه، وظایف دوم کشور را در دو زمینه سیاست خارجی و مسائل داخلی تشریح کرد که به تاکید وی در حوزه سیاست خارجی، ۲ میراث رهبر فقید انقلاب " عزت و مصلحت" باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد تا با تکیه بر آن بتوانند در مقابل «بی‌خاصیت بودن دولت‌های قدرتمند» ایستاده و از همه ظرفیت‌های بین‌المللی برای پیشگیری از خونریزی بیشتر استفاده کنند.

جهانگیری در داخل بر ضرورت پیگیری جدی مقابله با فقر، تبعیض و فساد تأکید کرد و گفت: در مقطع فعلی توجه به معیشت و زندگی مردم در اولویت قرار دارد.

وی با اشاره به بنیه اقتصادی کشور، اطمینان داد که ایران قادر است شرایط سختی مانند امروز را مدیریت کند و در جنگ ۱۲ روزه نیز نشان داد که می‌تواند کالاهای ضروری مردم را به وفور در بازارها تأمین کند.

معاون اول دولت یازدهم و دوازدهم خواستار برنامه‌ریزی سریع برای تعیین جایگزین مدیران و مسئولانی شد که در این مقطع آسیب می‌بینند یا به شهادت می‌رسند و توضیح داد: این واقعیت جنگ است که جمعی از مسئولان به درجه رفیع شهادت می‌رسند؛ اما در کنار اندوه، مسئولان وظیفه اصلی اداره و جایگزینی به‌موقع افراد شهید شده را بر عهده دارند.

نتانیاهو خبیث ترین انسان روی کره زمین است

وی با اشاره به تشکیل شورای موقت رهبری طبق قانون اساسی، ابراز امیدواری کرد که خبرگان نیز به زودی برای تعیین رهبری جدید اقدام کنند.

جهانگیری وضعیت فعلی ایران را «خطر جدی» توصیف کرد و نتانیاهو را «خبیث‌ترین انسان روی کره زمین» خواند که دستش به خون مردم غزه آغشته و به‌دنبال تجزیه و نابودی ایران بزرگ بوده است.

وی رئیس جمهور آمریکا را «آلت دست نتانیاهو» دانست که با دروغ‌های متناقض در سخنرانی‌های اخیر، آمریکا را وارد این جنگ کرده است.

نباید به کمک دشمنان دل خوش کرد

وی همچنین بخشی از نارضایتی مردم را ناشی از شرایط اداری و اقتصادی دانست و بر لزوم پذیرش عصبانیت مردم و قول اصلاحات تأکید کرد و گفت: مردم باید بدانند حمایتی که اسرائیل، نتانیاهو و ترامپ از کشورهایی مانند رژیم صهیونیستی می‌کنند، همان کمکی است که در حمله به مدرسه میناب مشهود بود، جایی که بیش از ۱۶۵ دانش‌آموز مظلوم شهید شدند.

جهانگیری با بیان اینکه نباید به کمک آن‌ها دل خوش کرد، تأکید کرد: باید مسائل را در داخل حل کنیم. اشکالاتی داشتیم که قابل حل است و باید این اطمینان را بدهیم که این مشکلات را سریع‌تر حل کرده و با اصلاحات به سمت ایران آزاد و توسعه‌یافته برویم.