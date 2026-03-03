به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی محمد نائینی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به روند پاسخ‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران در جریان عملیات وعده صادق ۴، تأکید کرد: پاسخ‌های روز اول و دوم جنگ قوی‌تر و کوبنده‌تر از روزهای آخر جنگ بوده و در ۱۲ روز گذشته موشک‌ها ارتقا یافته و پیشرفته‌تر از «وعده صادق ۳» برای حملات به کار گرفته شده است.

وی گفت: ضریب اصابت‌ها فوق‌العاده و خارج از محاسبه دشمن بوده و این مسئله آنان را متحیر کرده است. ملت عزیز ایران بدانند که نیروهای مسلح، فرزندان همین ملت هستند و همه ظرفیت‌ها، توانایی‌ها و داشته‌های ما به برکت همین ملت عظیم است. گشایش عظیم در راه پیروزی بزرگ نزدیک است.

سخنگوی سپاه افزود: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مأموریت‌های خود را با همان تدابیر و با اقتدار، توسط جانشین مقتدر، اندیشمند و با تجربه سپاه، سردار وحیدی، با قدرت و بدون هیچ وقفه‌ای ادامه می‌دهد و هیچ نگرانی وجود ندارد. جغرافیای عملیاتی سپاه در سطح عملیاتی و تاکتیکی توسط فرماندهان نیروها، فرماندهان استانی و یگان‌های رزمی کاملاً خوداتکا اداره می‌شود.

نائینی تصریح کرد: به ملت شریف و دشمن‌شناس ایران اسلامی اطمینان می‌دهم همرزمان شهید پاکپور و فرزندان رشید و غیور سپاه تا تحمیل شکست کامل و شکست درس‌آموز به دشمنان خبیث ایران عزیز، به فضل الهی انتقام خون این شهیدان را خواهند گرفت.

وی خاطرنشان کرد: دشمن باید منتظر حملات ممتد و درس‌آموز باشد و درهای جهنم لحظه به لحظه بیش از پیش به روی آمریکا و رژیم صهیونیستی باز خواهد شد.