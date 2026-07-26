امنیت پایدار ایران میراث مجاهدت فرماندهان نیروهای مسلح و رهبر شهید است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار رمضان شریف شامگاه یکشنبه در اجتماع شبانه مردم اراک همزمان با سالروز ایثار و مقاومت استان مرکزی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۱۲ روزه مقابل یک ائتلاف گسترده ایستادگی کرد.
وی افزود: ایران در برابر ائتلاف دشمنان مقاومت کرد و محاسبات آنان را شکست داد.
سردار شریف تصریح کرد: برخلاف تصور دشمن، جمهوری اسلامی ایران در این نبرد شکست نخورد، بلکه با اتکا به رهبری، توان نیروهای مسلح و پشتیبانی مردم، دشمن را ناکام گذاشت و این واقعیت با شواهد و مستندات روشن قابل اثبات است.
وی ادامه داد: در جریان جنگ تحمیلی همه ظرفیتهای سیاسی، اطلاعاتی، رسانهای و لجستیکی غرب و برخی کشورهای منطقه در اختیار رژیم صهیونیستی قرار گرفت.
رئیس مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس و مجاهدتهای سپاه تاکید کرد: همه ظرفیتهای سیاسی، اطلاعاتی و تبلیغاتی دشمن در خدمت رژیم صهیونیستی قرار گرفت اما محاسبات آنان درباره فروپاشی ایران شکست خورد.
وی افزود: دشمن برای آینده ایران نیز سناریوهایی طراحی کرده بود که اسناد آن در آینده منتشر خواهد شد.
سردار شریف با اشاره به تجربه هشت سال دفاع مقدس بیان کرد: صدام و حامیان جهانیاش شکست خوردند و امروز یاد شهدای ایران، سند عزت و پیروزی ملت است.
وی گفت: تقابل جمهوری اسلامی با دشمنان انقلاب بیش از ۴۷ سال ادامه داشته و ملت ایران با هدایت رهبری و ایستادگی نیروهای مسلح، همواره پیروز میدان بوده است.
رئیس مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس و مجاهدتهای سپاه تصریح کرد: بیش از ۴۰۰ پاسدار در دفاع از امنیت و عزت ایران در جنگ ۱۲ روزه شهید شدند که شهید سرلشکر محمد پاکپور، فرزند برومند استان مرکزی، یکی از آنان بود.
وی افزود: ناکامی توطئههای ضدانقلاب، حاصل مجاهدتهای ۱۶ ساله شهید پاکپور در شمالغرب و جنوبشرق کشور و تأمین امنیت پایدار این مناطق است.
سردار شریف تأکید کرد: امنیت پایدار در سراسر کشور، حاصل طراحی، برنامهریزی و تلاش شبانهروزی فرزندان ملت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و اعتراف دشمنان به شکست خود، گواه روشنی بر اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود.
رئیس مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس و مجاهدتهای سپاه با تجلیل از فرماندهان شهید نیروهای مسلح ادامه داد: اقتدار دفاعی امروز ایران، حاصل تدابیر رهبری و مجاهدت فرماندهان شهیدی است که توان بازدارندگی کشور را ارتقا دادند.
وی گفت: فرماندهان شهید نیروهای مسلح با آیندهنگری و تقویت توان دفاعی کشور، زمینه اقتدار ایران و شکست دشمن را فراهم کردند.
نظر شما