به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمجتبی حسینی با بیان اینکه در راستای حمایت از واحدهای تولیدی استان و رفع موانع پیش‌روی آنها، جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برگزار می‌شود، اظهار کرد: این جلسات به صورت روزانه برگزار و مصوبات لازم صادر می‌شود.

وی با اشاره به اینکه پیشتر و در شرایط عادی، جلسات این کارگروه به صورت هفتگی برگزار می‌شد، ادامه داد: بر اساس تصمیم اتخاذشده، تا اطلاع ثانوی برگزاری آن به شکل روزانه در دستور کار قرار گرفته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان تاکید کرد: واحدهای تولیدی استان در صورت نیاز می‌توانند از طریق دفتر سرمایه‌گذاری استانداری یا دستگاه تخصصی متولی، مسائل و مشکلات خود را برای طرح و بررسی در کارگروه تسهیل استان ارائه کنند.