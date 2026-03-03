به گزارش خبرنگار مهر، سردار مصطفی مثنوی عصر سه شنبه در اجتماع عزادار یاسوج با بیان اینکه هزینه فرج امام زمان سنگین است و به این هزینه افتخار می‌کنیم، گفت: اگر رسول الله‌ در تنگنای جنگ حمزه را از دست داد با صبر و مقاومت مردم پیروز شد، لذا نصرت الهی وقتی شامل حال ما می‌شود که برای پیروزی جبهه حق هزینه کنیم.

فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه امروز ملت ایران بالاترین هزینه را برای نصرت الهی و کسب رضایت او و رضایت حضرت حجت داده است، ادامه داد: امام شهیدمان را مثل همه شهیدان و حضرت امام(ره) با آن جمعیت میلیونی بر روی دست گرفته و به پیکر او افتخار می‌کنیم.

وی تصریح کرد: ما بچه‌های انقلاب رهبرمان را مظهر شجاعت و شهامت می‌دانیم و یادمان نمی‌رود که شما جوانیتان را خرج انقلاب کردید و هر هزینه‌ای برای انقلاب دادید و ما هیچ وقت ترس را در چهره و کلام و رفتار رهبری هرگز ندیدیم.

سردار مثنوی ادامه داد: رهبری در اوج کهولت سن در اوج دشمنی دشمنان در مقابله با جبهه کفر در بیت رهبری جایی که 37 سال ملت خاطره دارند ترس و واهمه به خود راه نداد و در مقابل دشمن فقط سینه را سپر کرد و به شهادت رسید.

وی با اشاره به اینکه ما شجاعت و نترسیدن و در میدان بودن را از رهبر شهیدمان یاد گرفتیم، خطاب به دشمن گفت: تو ای دشمن اگر ۷۰ سال عادت کردی زندگی در تونل داشته باشی ما عادت کردیم در وسط خیابان شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل بدهیم.

فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی برای حفظ نظام و انقلاب همه چیزش را فدا کرد، اظهار داشت: بارها عکسش را پاره کردند و در مقابل توهین‌ها، تهدیدها و تهمت‌ها فرمودند با این ها مدارا کنید و ما ۴۷ سال است داریم با اینها مدارا می‌کنیم.

وی ادامه داد: بارها به حریم و تمامیت ارضی ما جسارت شد، در داخل کشور فتنه و خارج جنگ شد اما از امامان یاد گرفتیم بر مدار عقل و شرع حرکت کنیم و امروز شهادت می‌دهیم که رهبر شهیدمان زبان و کلام دین و مظهر تمام عیار دین بود.

سردار مثنوی با بیان اینکه ما دین و اسلام را با رهبر شهیدمان فهمیدیم و مکتب تشییع را در رفتار ایشان پیدا کردیم، بیان کرد: شهادت می‌دهیم در این ۳۷ سال شما و هم امام راحل برای احیای دین هر چه داشتید هزینه کردید و پیمان ما با رهبر شهیدمان با شهادت به پایان نمی‌رسد و پیمان با رهبر شهید ناگسستنی است.

وی با بیان اینکه همان‌طور که در کنار امام راحل و رهبر شهید ماندیم با امام و رهبر بعدی هم خواهیم ماند، گفت: این دشمن بداند آینده انقلاب اسلامی بعد از شهادت امام خامنه‌ای روشن‌تر خواهد بود چون رهبر شهیدمان فرمودند این انقلاب متصل به خدا و ائمه اطهار است.

فرمانده سپاه فتح با بیان اینکه بر پیمان با رهبر شهیدمان استوار هستیم ، بیان کرد: این ملت‌ سال‌ها است گوی سبقت را از همه ملت ها ربوده و ثابت کرد در انقلابی‌گری و ماندن پای دین رقیبی ندارد لذا امروز چشم امید ملت‌های آزاده دنیا به ملت ایران است و ملت ما برگزیده خداوند هستند.

وی خطاب به دشمن گفت: دشمن بدان حماقت کردی و بد حماقتی کردی، بارها در مقابل دشمنی تو مدارا و تلاش کردیم که بیدارت کنیم که بیش از این حماقت نکنی اما به حماقتهایت ادامه دادی و اگر اولین تیر را به قلب ما زدی ما کمتر از یک ساعت همه دنیا را بر علیه تو خراب کردیم و آنجا را برایت جهنم کردیم.

سردار مثنوی ادامه داد: تلاش کردیم به تو بفهمانیم آنچه در غزه و لبنان و عالم اسلام اتفاق افتاده صبر ما را لبریز کرده حماقت دیگری نکن اما کودتا راه انداختی و نتیجه نگرفتی لذا جنگ جدیدی راه انداختی و با اینکه امام و فرماندهان شهید شده بودند اما طراحی‌ها صورت گرفته بود و سیلی محکمی بر پیکر او زدیم و اگر عاقل شده باشد که نشد، اگر بعد از این همه جنایت به بلوغ رسیده باشد که نرسیده اگر پشیمان شده باشد که نشده باید می‌فهمید.

فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد افزود: افول آمریکا نزدیک است و قلب او ترکیده است منتظر باشید که به پستوی او موشک بزنیم.

وی در ادامه سخنانش در جمع مردم یاسوج با بیان اینکه مردم منتظر باشید تا لباس عزا را از تن در بیاوردید و لباس شادی بپوشید، گفت: تلاش کردیم به دشمن بفهمانیم دچار اشتباه محاسباتی شده‌اید، ما پای میز مذاکره بودیم که به ما حمله کردید و به فرموده حاج قاسم جنگ را شما آغاز کردید اما پایانش را ما مشخص می کنیم.

وی با بیان اینکه دشمن ما را عزادار کرد اما زانوی ما را سست نکرد، گفت: ما پای کار انقلاب هستیم و انقلابمان را تنها نمی‌گذاریم، همه مسئولان کشوری و لشکری در یک جبهه و برای اعتلای اسلام و تقاض خون شهیدانمان پای کار هستیم و جانمان را فدای ملت می‌کنیم.

وی با بیان اینکه با دشمن هم سفره و هم کلام نخواهیم شد، گفت: خودمان را برای روزهای سخت و سخت‌تر آماده کرده ایم.