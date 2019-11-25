به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه عصر امروز(دوشنبه) در اجتماع بزرگ مردمی در حمایت از اقتدار و امنیت کشور که در میدان انقلاب تهران برگزار شد، اظهار داشت: درود خداوند بر شما ملت بزرگ، فداکار و وفادار که در این لحظه باشکوه تاریخ اسلام ، ایران و این لحظه جاودانه نقشی آسمانی روی زمین ترسیم کردید. امروز که شما اینجا جمع شده اید در قلب انقلاب جهانی اسلام یعنی تهران و میدان انقلاب تیر خلاصی بر سیاست های تجاوزکارانه و امیدهای واهی بزرگترین دشمن تاریخ بشر زدید.

اجتماع امروز تیر خلاصی بر سیاست‌های بزرگترین دشمن تاریخ بشر است

وی عنوان کرد: آفرین بر شما و آن قدم های استوار و ثابت که آمدید صبر را با ثبات قدم و نصرت الهی تثبیت کنید. آمدید از ولی مسلمین در این نبرد جهانی حمایت کنید. اگر امروز از آسمان به این نقطه نگاه شود شما واژه شرف، آزادگی، فداکاری دلدادگی به امام مسلمین را ترسیم کرده اید.

فرمانده کل سپاه تصریح کرد: می دانید هر امتی امام خود را گم کند محکوم به هلاکت است و مصیبت خواهد دید. شما از حوادث سخت اسلام آمده اید تا اجازه ندهید آن ماجراهای غم انگیز دیگر تکرار شود. ای کاش اندکی از شما در مسجد کوفه بودید تا امام علی(ع) ضربت نخورد. ای کاش با امام حسن مجتبی(ع) بودید تا در مقابل معاویه تنها نماند و اسلام را به قربانگاه نبرد. ای کاش شما می بودیدتا امام مسلمین حسین بن علی (ع) در عاشورای ۶۱ هجری تنها نمی ماند و این لبیک ها را در آن لحظه ها سر می دادید تا فرزندان امام اسیر نشوند.

وی افزود: شما از آن واقعه های دردناک درس گرفتید. همیشه آرزو می کردید کاش در فرازهای سخت اسلام بودید و ازامام دفاع می کردید و امروز این کار را کردید. جهان همانند شما را هرگز ندیده است و شاید هرگز نبیند. ملت عزیز ایران، باور کنید ما در یک جنگ بزرگ جهانی هستیم. هم اینک این لحظه شما در حال شکست دادن قدرت همه استکبارید.

امروز که باید به صحنه می آمدید، آمدید و دشمن فروپاشید

سلامی تاکید کرد: باور کنید جنگی که این روزها در خیابان های ما آغاز شد یک سناریوی جهانی بود. این جنگ تمام شد و شما دقیق عمل کردید. آن زمانی که نمی بایست به پیاده نظام های دشمن بپیوندید نجیبانه صف خود را جدا کردید و امروز که باید به صحنه می آمدید، آمدید و دشمن فروپاشید و اسلام زنده شد .

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه امروز دشمن از شکوه شما ناامید شد و تیر خلاص به آن زده شد، گفت: امروز حاصل همه شکست های بزرگی بود که دشمن ظرف ۴۰ سال و این ۸ ماه گذشته از امت اسلام و ملت بزرگ ایران دریافت کرده بود. او ماه ها نمی توانست حادثه بسازد اما منتظر بود. دشمن حتی تلاش می کرد از پوشک بچه استفاده کند و به پوشک متوسل شده بود تا ملت ایران را آزار دهد. بنزین بهانه بود و او در جست و جوی شکست ایران بود. این مفهوم دموکراسی و دفاع از حقوق بشر در منطق آمریکایی ها بود.

وی در بخش دیگری از سخنرانی خود خطاب به مردم حاضر در اجتماع گفت: دیدید وقتی به صحنه آمد همه جا را آتش می زد. دیدید حتی ترامپ در جلسه استیضاح کنگره نیامد و در کاخ سفید ماند واتاق فرماندهی تشکیل داد تا ملت بزرگ ایران را شکست دهد.

سلامی افزود: او این بار طبق رصد ما تمام توان خود را به صحنه آورد. فشار و جنگ روانی حداکثری، همه پیاده نظام مزدورداخلی،حتی ناو هواپیمابر او که ماه ها بود از ترس فرزندان مدافع دریای انقلاب اسلامی در بیرون از دریای عمان مانده بود به صحنه آمد. من به آنها می گویم دیر شده و همه چیز تمام شده است.

وی خطاب به صهیونیست ها خاطرنشان کرد: به صهیونیست ها می گویم منتظر آمریکا نباشید. او همیشه دیر می آید مراقب باشید بعد از اینکه نابود شدید می آید و آن وقت دیگر دیر است.

فرمانده کل سپاه تاکید کرد: اما بدانید ما به شکل سریالی در همه صحنه ها با هدایت یک مرد الهی که امتداد ائمه اطهار است و یک پیشوای جانباز و امام فداکار که در لحظه های سخت تاریخ اسلام و ایران آبروی خود را با خدا معامله می کند و آن مرد بزرگی که این لحظه در نزدیکی ماست این لحظه نزدیک ماست و در قلب همه ما خانه دارد، حضور داریم.

وی افزود: او در عمق جان دشمن نفوذ کرده و در عمق سرزمین های تحت سلطه دشمن نفوذ کرده و تمرکز آن ها را بر هم زده است. او آنها را به عقب برده و تمرکز آنها را بر هم زده است و سرزمین های اسلامی را به میدان جهاد آزادی خواهانه و عزتمندانه علیه مستکبران تبدیل کرده است. او که توسعه نفوذ انقلابش را هزاران کیلومتر آن طرف تر برده است فداکارانه، شجاعانه و حسینی به این صحنه آمد و خدا بر عزت او صدچندان افزود و قلب هوادارانش را سرشار از یک عشق مثال زدنی کرد و صفحه جدیدی از یک تاریخ بزرگ برای ایران بزرگ ساخت.

رهبر انقلاب سیاست آمریکایی ها و مستکبران را در لبنان با شکست مواجه کرد

سلامی عنوان کرد: می دانید رهبر ما سیاست آمریکایی ها و مستکبران را در لبنان با شکست مواجه کرد و چنان سپاهی در آنجا ساخت که صهیونیست ها از ترس وجودش شب و روزشان، شب است. او از ملت سوریه دفاع کرد و جهان اسلام را به هم پیوند داد و سدی آهنین در مقابل سلطه سلطه گران ساخت و سرانجام آن زنجیره مستحکم مستکبران را حفظ کرد. ملت عراق را از شر شیاطین و تجزیه شان نجات داد و امت را به هم گره زد. به اربعین نگاه کنید که رود خروشانی از عالم اسلام در آن شکل گرفته است.

سلامی تاکید کرد: رهبر ما کسی است که هر امتی به او تکیه کرد ایستاد و هر کسی از او فاصله گرفت افتاد. هنر او شکستن قدرت‌های بزرگ است، هنر او تحقیر آمریکا است، هنر او پیروز کردن مسلمین است، هنر او استحکام‌بخشی به قاعده قدرت ملت ایران است، هنر او آن است که هم با دشمنان می‌جنگد و هم ایران بزرگ را به پیش می‌برد و به همه عالم درس آزادگی و ایستادگی و مقاومت می دهد.

وی افزود: او قائمه انقلاب ماست و شما قاعده آن هستید. امروز این قاعده و قائمه به یکدیگر پیوسته است تا این بنای عظیم تمدن اسلام در عالم بدرخشد و به تدریج بساط کفر و الحاد و شرک در هم فروشکسته شود. مطمئن باشید امروز دیگر دشمنان ما قادر به هیچ عملی نیستند.

ما هیچ حرکت دشمن را بی‌پاسخ و بدون انتقام نمی گذاریم

سلامی تاکید کرد: دشمنان ما شکست خورده اند. به قامت رهبرانشان نگاه کنید که پژمرده‌اند، افسرده اند، سر به زیرند، ناامیدند، عاجزند. ما همه جا آنها را تعقیب می‌کنیم و به آنها می‌گوییم ما هیچ حرکتی را بی‌پاسخ و بدون انتقام نمی گذاریم، ما هرگز مدیون هیچ قدرتی نمی شویم و با همه تسویه حساب می‌کنیم، منتظر باشید روز آن و کیفیت آن را ما تعیین کنیم.

جلسه محرمانه یکی از سفرای خارجی در ایران

فرمانده کل سپاه گفت: شما هزاران میلیارد دلار هزینه کرده اید و هیچ نتیجه ای نگرفته اید. ما از نسل همان مردان و زنانی هستیم که راه را بر شما بسته‌ایم. ملت بزرگ ایران! بدانید آنها علیه ما در جنگ اقتصادی هستند. سفیر یکی از این کشورها که ما اطلاعات محرمانه آن را داریم و من نامش را نمی‌گویم، همه این سفرا را جمع کرده است و به آنها گفته است که به اروپایی‌ها بگویید ایرانی‌ها در حال بریدن وابستگی اقتصادشان از نفت هستند، آنها به زودی از فراز اراده دشمنان عبور می کنند، آنها به خودکفایی رسیده اند، پس بجنبید، نفت را باز کنید و گشایش ایجاد کنید والا ملت ایران اقتصادش از نفت مستقل می شود.

وی تاکید کرد: ملت ایران! ما به خیمه دشمن نزدیک شده ایم، باور کنید. دشمن ما دیگر نفس ندارد، اقتصادش در هم شکسته است، سیاستش نافذ نیست، قدرت نظامی‌اش پوسیده است، دیدید که دیگر یارای عکس العمل ندارد، در مقابل شرزه شیر های سپاه و ارتش اسلام هیچ قدرتی یارای ایستادگی ندارد.

سلامی افزود: وقتی ما به این دریای بیکران جمعیت می‌پیوندیم دریا می‌شویم، ما پیش می‌رویم و پرچم‌ها را بر فراز قله ها بر می افرازیم، ما می‌دانیم مردم‌مان انقلاب شان را با گرانی و بنزین عوض نمی‌کنند، همه ملت ایران می‌دانند که بنزین بهانه است اما بدانید ما صاحب رهبری هستیم که مادامی که اینگونه پرشور و باشکوه درسختی‌ها او را همانند نگین انگشتری در حلقه مهر خود می‌گیرید، هیچ قدرتی قادر نیست ذره ای ما را تکان دهد.

فرمانده کل سپاه خاطر نشان کرد: دیدید که ظرف ۴۸ ساعت چگونه بساط یک فتنه جهانی جمع شد و کشور آرام شد.

وی تاکید کرد: من به عنوان یک پاسدار کوچک همه عشقم و آرزویم این است که به پای آرزوی شما ذبح شوم، قطعه قطعه شوم، نه یک بار بلکه چندین بار تا ارادتم به شما ملت بزرگ اثبات شود، از هیچ چیز نگران نباشید، ما سختی‌ها را پشت سر می‌گذاریم، ما از فراز دشمنانمان عبور می‌کنیم، دغدغه هیچ چیزی را نداشته باشید.

اسلامی گفت: ما مسئولان نظام باید برای پیشرفت و امنیت و رفاه و آزادی شما کمر همت ببندیم و انقدر بدویم تا بمیریم. ما در اینجا به نیابت از همه شما عزیزان، به همه مسئولان نظام، مدیران دستگاه‌های مختلف عرض می‌کنیم که ملت آمد و وظیفه خود را انجام داد، اکنون نوبت ماست، کمربندها را ببندید، میان مردم حرکت کنید، مشکلاتشان را حل کنید، مردم ما بزرگ هستند ما آنچه می توانیم انجام می‌دهیم، با شماییم و پیشمرگ شماییم، فدایی شما هستیم، جان ناقابل ما هدیه به شما خواهران و برادران.

دشمنان از خط قرمزهای ما عبور کنند نابودشان می‌کنیم

فرمانده کل سپاه تاکید کرد: من باز هم به دشمنان می‌گویم، به آمریکا به انگلیس به اسرائیل و به آل سعود، شما ما را در میدان تجربه کرده‌اید، سیلی‌های مستحکمی خورده‌اید و نتوانسته‌اید پاسخ بدهید، برخی از این سیلی‌ها را همه جهان دیده است، برخی را هم ندیده است، منتظر باشید، از خط قرمزهای ما عبور کنید نابودتان می کنیم.

وی افزود: هر کسی بخواهد به مال و جان و ناموس ملت ما تعرض کند سخت مجازات خواهد شد، آنگونه که همگان عبرت بگیرند. ما نجابت به خرج دادیم و مدارا کردیم اما مراقب باشید صبر ما انتها دارد. به ملت ایران احترام بگذارید و مودب باشید، اگر این انرژی متراکم آزاد شود هیچ دشمنی در هیچ جای جهان امن و امنیت نخواهد داشت.

وی افزود: ما ملت اسلام و ایران هستیم و رهبری بزرگ داریم که تا به امروز ما را از همه صحنه‌های سخت، ایمن عبور داده است و پناهگاه همه مستضعفان است.

فرمانده کل سپاه تاکید کرد: من صمیمانه تشکر می‌کنم و خاک پای همه شما را برای تبرک به صورتم می‌کشم، پاهایتان را می بوسم و برای همه شما عزیزان عزت، تندرستی، شادابی و سربلندی از خداوند متعال خواستارم.