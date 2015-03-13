ایثارگران در برابر گزینه نظامی دشمن سینه سپر می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عارف ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه همدان با بیان اینکه نهضت و انقلاب ایران یک انقلاب دینی بوده است، اظهار داشت: پیروان امام خمینی(ره) که رهبر نهضت اسلامی بود با نگاه دینی پا به عرصه مبارزه در صحنه های گوناگون گذاشتند.

وی با بیان اینکه ایثارگران از خوشی های زندگی چشم پوشیدند، گفت: همین افراد در صورت نیاز همه چیز خود را می گذارند و در صحنه های دین حضور پیدا می کنند.

وی با بیان اینکه امروز همه وظیفه دارند که راه و نام شهیدان را در جامعه زنده و پویا نگهدارند، ادامه داد: در تقویم رسمی کشور روزهایی برای تجلیل از ایثارگران وجود دارد اما روز شهید از این مقوله جامانده بود که با تصویب شورای انقلاب فرهنگی ۲۲ اسفند روز بزرگداشت شهدا نامگداری شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان یادآور شد: ۲۲ اسفند به نام بزرگداشت شهدا نامگذاری شده است و باید تلاش شود تا این روز در بین آحاد جامعه نهادینه شود.

عارف با بیان اینکه در زمانی که عرصه مقاومت و جبهه و جنگ به نیرو نیاز داشت عده ای رفتند و مبارزه کردند درحالیکه می توانستند نروند و ثروت اندوزی کنند، عنوان کرد: امروز وظیفه آحاد مردم دفاع از فرهنگ شهادت است.

وی با بیان اینکه احیا و ترویج ایثار و شهادت و زنده نگهداشتن نام و یاد شهیدان ضروری است و بسیج همه امکانات نظام در راستای تبیین فلسفه ایثار و شهادت و تربیت نسل های بعدی و افزایش تعهد جامعه نسبت به حقوق ایثارگران از وظایف بنیاد شهید و امور ایثارگران است، عنوان کرد: یکی از وظایف بنیاد شهید در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت حفظ قداست گلزار های شهداست کمااینکه به تعبیر رهبری این تربت پاک شهیدان تا ابد زیارتگاه عاشقان و عارفان است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان با بیان اینکه بنیاد شهید باید در راستای حفظ قداست گلزار شهدا اقدام کند تا در این اماکن مقدس مراسم ملی و مذهبی برگزار شود، ابراز داشت: یکی از وظایف بنیاد شهید در راستای حفظ ایثار و شهادت جمع آوری آثار شهدا و دل نوشته های آنهاست که در این زمینه آثار فرهنگی، سخنرانی ها و غیره شهدا را جمع آوری و دسته بندی می کند و نسخه اصلی را به تهران و کپی آن را در اختیار مراجعه کنندگان قرار می دهد.

تاکنون بیش از ۱۵۴ هزار برگ، عکس، نوار و سایر آثار شهدای استان همدان جمع آوری شده است

ناصر عارف با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۵۴ هزار برگ، عکس، نوار و سایر آثار شهدای استان همدان جمع آوری شده است، بیان کرد: یکی دیگر از وظایف بنیاد شهید در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت پیگیری و نظارت بر امور فرهنگی و تربیتی فرزندان شهدا است تا با تعالی روح آنان زمینه ایفای نقش فرزندان شهدا و ایثارگر را در جامعه فراهم کند.

وی با بیان اینکه در استان همدان ۶۸۸ گلزار شهدا و هشت هزار شهید وجود دارد، افزود: تعداد شهدای کل کشور ۲۲۳ هزار نفر است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان با بیان اینکه گلزار شهدای استان همدان ساماندهی شده گفت: ۷۷ گلزار با ۲۴۴ مزار باقی مانده است که این مرازها در سال آینده ساماندهی خواهد شد .

عارف با بیان اینکه هر سال ۳۵۰ یادواره شهید در استان همدان برگزار می شود، ادامه داد: دشمن سعی دارد به روح جامعه صدمه وارد و اعتماد را از مردم بگیرد و مردم را خسته و ضعیف کند اما جوانان در عرصه فرهنگی در برابر دشمن صف آرایی کرده اند.

وی با بیان اینکه امروز نظام جمهوری اسلامی به عنوان محور مقاومت در منطقه مطرح است و ابر قدرت ها ناچارند سر تعطیم فرود آورند و اکنون ناچار به پذیرش حقیقت در مذاکرات شده اند، ادامه داد: دشمن می داند اگر روزی بخواهد از گزینه نظامی استفاده کند این ایثارگران هستند که سینه سپر می کنند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان با بیان اینکه امروز نیروهای نظامی، سپاه، ارتش، نیروی انتطامی، سربازان گمنام امام زمان(عج) و غیره ایثارگری و به نظام کمک می کنند، ادامه داد: کسی که علاقمند به نظام است حاضر به هدیه کردن خون خود است.

ناصر عارف با بیان اینکه در عرصه علمی روزی مشاوران خارجی به نیروهای ایرانی آموزش می داند اما اکنون از آنها خبری نیست و جوانان کشور از نظر علمی به سطح کشورهای پیشرفته رسیده اند، ادامه داد: ایثارگران در بخش های اقتصادی، فرهنگی، علمی و غیره فعال هستند و موفقیت های نیز به دست آورده اند.

وی با بیان اینکه در استان همدان سه هزار و ۸۰۰ دانشجوی ایثارگر تحصیل و ۷۹ نخبه در استان تولید علم می کنند که یا ایثارگر، فرزند شهید و یا جانباز هستند، ادامه داد: از ۲۲۳هزار و هفت شهید کشور هشت هزار شهید متعلق به استان همدان است و از ۴۳ هزار آزاده کشور، هزار و ۴۰ نفر مربوط به استان همدان و از ۵۵۴ هزار جانباز کشور ۱۷ هزار نفر در همدان هستند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان با بیان اینکه پیکر ۴۵۳ نفر از شهیدان استان همدان تاکنون رجعت نکرده است و خانواده های آنها چشم انتظار هستند، بیان کرد: درست است که اکنون جنگ نداریم اما جنگ برای بسیاری افراد تمام نشده است.

عارف با بیان اینکه استان همدان یکی از استان های انقلابی پیرو و پشتیبان و در دوران پیش از پیروزی انقلاب حامی امام راحل بوده و در آن دوران ۸۶ شهید تقدیم انقلاب کرده است، اظهار داشت: ۲۴ شهید ترور در استان همدان وجود دارد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان با بیان اینکه استان همدان ۸۴۷ شهید بمباران دارد که از این تعداد ۳۴۹ نفر مونث هستند، بیان کرد: استان همدان ۸۷ روحانی شهید دارد و ۸۳ دانشجو و هزار و ۹۴ دانش آموز سنگر علم را رها کرده و به جبهه ها رفتند و شهید شدند.

ناصر عارف با بیان اینکه ۱۵۲ نفر از سرداران و امیران استان به شهادت رسیدند، ادامه داد: به رغم اینکه اقلیت های مذهبی در استان همدان کم است اما استان همدان یک شهید مسیحی و دو شهید زرتشتی دارد.

وی با بیان اینکه در استان همدان چندین خانواده وجود دارد که بیش از یک شهید داده اند، عنوان کرد: ۲۳۱ خانواده شهید استان دو شهید، ۱۳ خانواده سه شهید، دو خانواده چهار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده اند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان با بیان اینکه ۱۳۴ نفر در استان فقط یک فرزند ذکور داشتند که شهید شده و ۱۳ خانواده شهید یک فرزند داشتند و آن یکی را هم تقدیم انقلاب و اسلام کردند، ادامه داد: ۲۱۴ نفر از جانبازان استان همدان بالای ۷۰ درصد و شش هزار از جانبازان بالای ۲۵ درصد جانبازی هستند.