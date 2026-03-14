به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری بعدازظهر شنبه در حاشیه آیین تحویل اقلام اهدایی بهداشتی و دارویی دولت ترکمنستان، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ملت و دولت ترکمنستان تشکر و قدردانی می‌کنم که در قالب همبستگی مثبت و با نقش همسایگی، در کنار جمهوری اسلامی ایران موضع مثبتی را در این ایام داشتند. از ارسال این کمک‌ها تشکر می‌کنم.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به روابط همسایگی و همکاری‌های تاریخی افزود: جمهوری اسلامی ایران، همواره در حسن همجواری با کشورهای همسایه پیش‌قدم بوده و هست، به‌ویژه کشور ترکمنستان که سابقه تاریخی و همکاری‌های مشترک طولانی با ما دارد و در این ایام نیز این همکاری‌ها استمرار داشته است. مرزهای مشترک ما فعال است و مراودات تجاری و اقتصادی برقرار بوده و این روابط ادامه خواهد داشت.

وی با تأکید بر رویکرد منطقه‌ای ایران گفت: ما با همه کشورهای همسایه، که حدود پانزده کشور هستند، مرز مشترک و تعامل داریم و همواره بر حسن همجواری تأکید کرده‌ایم. در این آیین نیز خوشحالیم که شاهد همراهی و همبستگی هستیم.

استاندار خراسان رضوی در پاسخ به پرسشی درباره اهمیت این اقدام و روابط دوجانبه بیان کرد: طبیعتاً کشور دوست و همسایه ترکمنستان، با این اقدامی که انجام داده، همبستگی خود را با ملت ایران نشان داده است. در ایامی که ما درگیر یک جنگ تحمیلی شدیم، انتظار ما از همه همسایگان رعایت حسن همجواری است. با کشور ترکمنستان روابط تجاری برقرار است، مرزهای مشترک داریم و فعالیت‌های اقتصادی در جریان است و امروز هم شاهد هستیم که ملت و دولت ترکمنستان در کنار ملت ایران قدم مؤثری، به‌ویژه برای کودکان، برداشته‌اند.

وی ادامه داد: این کمک‌ها در ماه مبارک رمضان و در آستانه سال نو ارسال شده و شایسته تقدیر است. انتظار ما از همه کشورهای همجوار، به‌ویژه در حوزه جنوبی و خلیج فارس، این است که حسن همجواری را رعایت کنند؛ یعنی پایگاهی برای دشمن ما در خاک آن کشورها وجود نداشته باشد. موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران روشن است و تلاش ما و همه کشورها باید حفظ مشترکات و روابط همسایگی باشد تا از ناحیه کشورهای همسایه، مورد هجمه دشمنان قرار نگیریم.

مظفری در ادامه درباره جزئیات محموله اهدایی گفت: چهار تریلی شامل کمکهای دارویی مورد نیاز و مقداری پوشاک برای کودکان از ترکمنستان ارسال شده است که بیشتر با هدف حمایت روحی و جسمی از آن‌ها ارسال شده است.

استاندار خراسان رضوی همچنین با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده افزود: این اقدام با هماهنگی‌های وزارت امور خارجه انجام شده و ما این کمک‌ها را به‌طور کامل نماد همبستگی ملت و دولت ترکمنستان با ملت ایران میدانیم که برای کمک به کودکان و مردم نیازمند انجام شده است.