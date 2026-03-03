https://mehrnews.com/x3bwnp ۱۲ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۴۵ کد مطلب 6764468 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۲ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۴۵ طنین شعار الله اکبر مردم زاهدان همزمان با فعال شدن پدافند هوایی زاهدان - همزمان با فعال شدن پدافند هوایی، مردم زاهدان در تجمع حمایت از نیروهای نظامی، شعار الله اکبر سر دادند. دریافت 16 MB کد مطلب 6764468 کپی شد مطالب مرتبط تشییع شهدای حمله اخیر آمریکایی صهیونیستی در زاهدان عزاداری کفن پوشان «بنجار» در سوگ رهبر شهید خروش مردم زاهدان در سوگ «رهبر شهید» دو شهید شیعه و اهل سنت در زاهدان آرام گرفتند شهادت سرباز وظیفه در حمله تروریستی به واحد گشت پلیس در زاهدان برگزاری مراسم عزاداری شهادت قائد امت در «زاهدان» اجتماع باشکوه «بانوان زینبی» در زاهدان برچسبها زاهدان پدافند هوایی تجمع مردمی
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