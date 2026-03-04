به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد که رزمندگان عراقی امروز چهارشنبه با چندین پهپاد یک هدف حیاتی در اردن را مورد اصابت قرار دادند.

همچنین گزارش شده که پایگاه حمایت لجستیکی سفارت آمریکا نزدیک فرودگاه بغداد در عراق با یک پهپاد مورد هدف قرار گرفته است.

علاوه بر این گزارش شده پایگاه ویکتوریای ارتش آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد هدف قرار گرفته است.

پیشتر مقاومت اسلامی عراق سه‌شنبه‌شب، اعلام کرد از صبح سه‌شنبه ۲۷ عملیات با استفاده از ده‌ها پهپاد و موشک علیه پایگاه‌های دشمن در عراق و منطقه انجام داده است.