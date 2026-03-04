به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، دانیل کاتز، معاون اول رئیس صندوق بین‌المللی پول، در رویداد «آینده مالی» موسسه میلکن در واشنگتن اظهار داشت که پیش از تشدید اخیر تنش‌ها در خلیج فارس، اقتصاد جهانی در مسیر رشد ثابتی قرار داشت، اما تحولات کنونی عدم قطعیت‌های جدیدی را ایجاد کرده است.

کاتز خاطرنشان کرد که پیامدهای اقتصادی این درگیری به مدت و شدت آن بستگی دارد و می‌تواند بر معیارهای مختلفی از جمله تورم و رشد اقتصادی تأثیرگذار باشد. وی افزود که صندوق بین‌المللی پول اثرات مستقیم جنگ بر منطقه، از جمله آسیب به زیرساخت‌ها و اختلال در گردشگری، حمل و نقل، تولید و تأسیسات انرژی را بررسی خواهد کرد. اختلال طولانی‌مدت در بازارهای انرژی، به ویژه بسته شدن احتمالی تنگه هرمز، می‌تواند عواقب اقتصادی جدی برای کشورهای وابسته به صادرات نفت داشته باشد.

این مقام صندوق بین‌المللی پول همچنین به افزایش اخیر قیمت نفت و گاز طبیعی و همچنین متوسط نرخ بهره اشاره کرد و گفت که بازارها در حال ارزیابی ریسک افزایش هزینه‌های انرژی و تورم هستند. وی تصریح کرد که اگر افزایش قیمت انرژی موقتی باشد و انتظارات تورمی تثبیت شوند، بانک‌های مرکزی ممکن است این شوک را مدیریت کنند. اما یک شوک انرژی پایدارتر که انتظارات تورمی را بی‌ثبات کند، می‌تواند واکنش سیاست پولی را برانگیزد و بانک‌های مرکزی احتمالا با احتیاط پیش رفته و سیاست‌ها را با توجه به شرایط تنظیم خواهند کرد.