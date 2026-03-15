آخرین وضعیت یورو به دلار در بازار جفت ارزها

به گزارش خبرنگار مهر، در پی تشدید نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی در منطقه غرب آسیا و افزایش بهای انرژی، جفتارز یورو به دلار با ادامه فشار فروش، به سطوحی پایینتر از ۱.۱۵ واحد عقبنشینی کرد؛ حرکتی که نشاندهنده تغییر محسوس انتظارات بازار نسبت به آینده سیاستهای پولی و جریان سرمایه در اقتصاد جهانی است.
تحولات اخیر باعث شده فضای بازارهای مالی به سمت داراییهای با ریسک کمتر متمایل شود. همزمان با این تغییر رفتار، افزایش قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه، بار دیگر آسیبپذیری ساختاری اقتصاد اروپا در برابر شوکهای انرژی را برجسته کرده است. رشد هزینههای انرژی، از یک سو فشار تورمی را افزایش میدهد و از سوی دیگر، با تضعیف تراز تجاری، بر ارزش یورو اثر منفی میگذارد.
در همین راستا، کاهش ارزش یورو در برابر دلار بیشتر به عنوان بازتاب شرایط کلان اقتصادی و نه یک نوسان کوتاهمدت تلقی میشود؛ شرایطی که در آن، بازارها به سرعت در حال بازتنظیم انتظارات خود هستند.
افزایش قیمت انرژی موجب شده معاملهگران بازار پول، سناریوی جدیدی را برای سیاستگذاری بانک مرکزی اروپا در نظر بگیرند. برخلاف ماه گذشته که انتظار میرفت نرخهای بهره بدون تغییر باقی بماند، اکنون احتمال دو مرحله افزایش نرخ بهره در سال جاری در قیمتها لحاظ شده است. این تغییر دیدگاه، بیانگر نگرانی بازار نسبت به بازگشت فشارهای تورمی است.
توجه فعالان بازار اکنون به نشست آتی بانک مرکزی اروپا معطوف شده است. انتظار میرود رئیس این نهاد، چارچوب واکنش سیاستی در برابر شوکهای تورمی ناشی از تنشهای خارجی را تشریح کند. اظهارات اخیر مقامهای پولی نیز نشان میدهد که سیاستگذار اروپایی تمایل دارد از تکرار تجربه جهشهای تورمی سالهای گذشته جلوگیری کند.
از منظر بازار جفتارزها، مجموعه این عوامل به چند برداشت کلیدی منجر شده است:
- جفتارز EUR/USD همچنان در معرض فشار نزولی باقی میماند، مگر آنکه نشانههایی از کاهش ریسکهای بیرونی یا ثبات در بازار انرژی مشاهده شود.
- افزایش انتظارات تورمی، نوسانات را در جفتارزهای اصلی تشدید کرده و حساسیت بازار نسبت به دادههای اقتصادی و اظهارات سیاستگذاران را بالا برده است.
- معاملهگران بیش از گذشته به اختلاف مسیر سیاستهای پولی میان اقتصادهای بزرگ توجه نشان میدهند؛ عاملی که میتواند جهت حرکت جفتارزها را در کوتاهمدت و میانمدت تعیین کند.
در مجموع، افت اخیر یورو نه یک واکنش هیجانی، بلکه نتیجه همزمان افزایش ریسکهای ژئوپلیتیکی، رشد بهای انرژی و تغییر انتظارات سیاست پولی است. تا زمانی که این متغیرها در سطح بالایی باقی بمانند، بازار جفتارزها با احتیاط و نوسان همراه خواهد بود و نگاهها همچنان به تصمیمها و پیامهای بانکهای مرکزی دوخته میشود.
