اکبر صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در تجاوز بامداد امروز آمریکا و رژیم صهیونسیتی به مناطقی از شهر اصفهان و شهرستان‌های نجف‌آباد، فریدن، مبارکه، آران و بیدگل، کاشان و شهرضا 5 هم استانی به شهادت رسیدند.

وی افزود: درتجاوز آمریکایی رژیم صهیونیستی به استان اصفهان، شماری واحد تجاری در اصفهان، یک واحد دامداری در شهرستان آران و بیدگل و 15 واحد مسکونی در شهرستان فریدن دچار خسارت شد.

معاون امنیتی انتظامی استانداری اصفهان از مردم خواست ضمن حفظ آرامش و خونسردی از تجمع در مکان‌های مورد تجاوز خودداری کنند.

وی تاکید کرد: همچنین با مجاهدت حافظان امنیت شماری از حملات توسط پدافند اصفهان دفع و یک فروند پهپاد هرمس هم منهدم شد

صالحی تاکید کرد: در تجاوز روز گذشته آمریکا رژیم صهیونیستی به شهر اصفهان هم چهار شهروند به شهادت رسیدند.