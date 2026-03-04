به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، منابع مورد نیاز برای اجرای سومین مرحله طرح کالا برگ یک میلیون تومانی با مبلغ ۸۶ هزار میلیارد تومان تأمین گردید. این منابع از محل مجوز قبلی رهبر شهید انقلاب (ره) و با فروش منابع ارزی صندوق توسعه ملی اختصاص یافته است.

گفتنی است، در دو مرحله قبلی این طرح، بانک مرکزی مجموعاً ۱۷۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز را تأمین کرده بود. بر اساس این گزارش، تاکنون ۲۹ میلیون و ۸۰۰ هزار خانوار نسبت به خرید کالاهای اساسی اقدام کرده‌اند که ارزش کل خریدهای انجام شده به مبلغ ۱۶۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد.