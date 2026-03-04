ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، برای امروز چهارشنبه و فردا پنجشنبه استان گلستان جوی نسبتاً پایدار حاکم خواهد بود که با افزایش نسبی دما و گاهی وزش باد نسبتاً شدید موقتی همراه می‌شود.

وی افزود: از پنجشنبه شب با عبور امواج ناپایدار از سطوح میانی جو، به‌تدریج بر میزان ابرناکی افزوده خواهد شد و در برخی نقاط استان شاهد بارندگی خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: در مناطق کوهستانی و ارتفاعات نیز بارش پراکنده برف دور از انتظار نیست و پدیده مه به‌ویژه در نواحی مرتفع پیش‌بینی می‌شود.

معقولی با اشاره به تداوم ناپایداری‌ها تا پایان هفته گفت: این سامانه روز شنبه از استان خارج می‌شود و پس از آن، شرایط جوی به سمت پایداری نسبی خواهد رفت.