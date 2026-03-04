به گزارش خبرنگار مهر، جواد سلطانی کاظمی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: با اعزام چند دستگاه کامیون به استان‌های تولید کننده سیب زمینی بخش اول این محموله وارد استان شد که از این میزان ۲۰ تن در کلانشهر اهواز و ۵۰ تن در شهرستان‌های خوزستان برای رفاه حال هم استانی‌ها توزیع خواهد شد.

وی در ادامه تصریح کرد: سیب زمینی وارد شده در مراکز توزیع و عرضه مستقیم کالاهای اساسی متعلق به تعاون روستایی در نقاط مختلف شهر اهواز و روستابازارهای سراسر استان توزیع می‌شود و در صورت نیاز برای تعدیل قیمت ها و تنظیم بازار روند واردات سیب زمینی از استان‌های تولیدکننده به خوزستان توسط سازمان جهاد کشاورزی ادامه خواهد یافت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تاکید کرد: با اقدام ویژه‌ دولت و دستور استاندار خوزستان مبنی بر اعمال ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی در شرایط فعلی، عرضه داخلی افزایش پیدا کرده و متعاقبا باعث کاهش قیمت‌ها شده است که امیدواریم این روند نزولی همچنان ادامه یابد.