به گزارش خبرنگار مهر با تشدید تنش‌های منطقه‌ای، تعداد بیشتری از ساکنان و کارکنان خارجی دبی در حال ترک این شهر هستند و هزینه خروج آنها به شدت افزایش یافته است. شرکت‌ها برای تأمین جت‌های خصوصی و خودروهای اجاره‌ای مجبور به پرداخت ده‌ها تا صدها هزار دلار هستند؛ به‌طوری که خروج یک خانواده چهار نفره می‌تواند تا سقف ۲۵۰ هزار دلار هزینه در بر داشته باشد. حتی اجاره تاکسی یا مینی‌بوس خصوصی نیز به هزاران دلار افزایش یافته است.

پروازهای محدود تجاری و چارتر از دبی و ابوظبی دوباره آغاز شده، اما همچنان ناکافی است و بسیاری از مسافران در انتظار خروج به سر می‌برند. کشورهای مختلف از جمله انگلیس، فرانسه، آلمان و ایتالیا پروازهای ویژه برای بازگرداندن شهروندان خود ترتیب داده‌اند.

در این میان، مسقط در عمان به کانونی برای خروج افراد از دبی تبدیل شده است؛ مرزها در این مسیر همچنان باز بوده و ویزاها موقتاً لغو می‌شوند. در کنار کارکنان و مهاجران، خانواده‌های عادی نیز به دلیل تداوم تهدیدات منطقه‌ای در حال ترک شهر دبی هستند.