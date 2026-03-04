به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان امروز (چهارشنبه اسفندماه) نشستی با روسای فدراسیون‌های ورزشی داشت تا شرایط ورزش کشور را در اوضاع کنونی جنگ با رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکا تشریح کند.

وی ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای گفت: چهره نورانی حضرت آقا همیشه آماده شهادت بود. رهبری در تمام این سال‌ها با درایت سناریوهای مختلف را مدیریت کردند و عمر خویش را وقف عزت، استقلال و پیشرفت ایران اسلامی کرد. مطمئنا ما نیز دنباله‌روی برنامه‌های ایشان هستیم و سناریوهایی را خواهیم داشت تا آینده ایران اسلامی را با تاسی از سیره امام شهید رقم بزنیم.

وزیر ورزش و جوانان با بیان این که فرمایشات رهبری نقشه راهی برای پیشرفت ورزش کشور است، یادآور شد: ما ورزشی‌ها عمدتا از حضرت آقا لطافت و نرمی دیدیم. توصیه‌ها و نصایح ایشان همیشه به ما کمک می‌کرد. به خصوص منظومه فکری امام شهید در حوزه ورزش که ما بهره‌های ارزشمندی از آن بردیم. درایت و هوش ایشان مثال‌زدنی بود. ایشان به شدت اهل کتاب و مطالعه بودند و در نمایشگاه‌های مختلف حضور پیدا می کردند و این مایه تعجب ناشران کتاب بود که حضرت آقا کتاب‌های آن‌ها را خوانده بود.

دنیامالی با تاکید به این که امروز جامعه ورزش در شرایط تجاوز دشمن به میهن اسلامی وظیفه سنگینی دارد، ادامه داد: امروز وظیفه ما این است به ضریب تاب آوری جامعه کمک کنیم، حضور سرمایه انسانی در جنگ مهمتر از ساز و کار نظامی است. ما این حرکت را در جنگ ۸ سال دفاع مقدس انجام دادیم و آن چه که ما را پیروز کرد، حضور پرقدرت مردم در صحنه بود. ورزشکار باید دلش با میهن و پرچم باشد.بر عهده ماست سرمایه انسانی را حفظ کنیم، همدردی با مردم از سوی اهالی ورزش قوت قلب برای آن‌هاست.

وی در خصوص برگزاری مراسم تجلیل از مدال آوران و ورزشکاران المپیکی توضیح داد: طبق برنامه قرار بود در هفته جاری مراسم تجلیل را برگزار کنیم و پاداش مدال آوران را پرداخت کنیم. اما با توجه به شرایط جنگی در کشور این مراسم لغو شد. بنابراین درصددیم تا قبل از اتمام سال اعداد و ارقم را استخراج کنیم و پاداش مدال آوران را به حساب بانکی آن‌ها واریز کنیم. خوشبختانه در بحث تامین منابع مشکلی نداریم.

وی در خصوص برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر معظم انقلاب اسلامی با شرکت جامعه ورزش افزود: فدراسیون‌های ورزشی و به تبع آن اهالی این حوزه در مراسم تشییع پیکر امام شهید حضور قوی داشته باشند. ما امروز در سوگ رهبر انقلاب هستیم و باید مراسم عزاداری ایشان را به یک حماسه تبدیل کنیم.

دنیامالی در پایان اشاره ویژه‌ای هم به پیگیری برنامه‌های تیم های ملی ورزشی داشت و گفت: ممکن است شرایط جنگی در کشور به طول بینجامد اما زندگی در جریان است و ما باید برنامه‌های فدراسیون‌ها را برای حضور موفقیت‌آمیز در میادین بین‌المللی برای اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی پیش ببریم. به لطف خدا از این مرحله تاریخی هم عبور می کنیم اما باید بعد از مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، اردوهای تیم های ملی را در شهرهایی که کمتر مورد حمله و تهاجم دشمن هستند، برگزار کنیم تا برنامه ها عقب نباشیم.

گفتنی است همچنین در پایان این جلسه برخی از روسای فدراسیون های ورزشی نقطه نظرات و برنامه های خود را در شرایط کنونی مطرح کردند تا وزیر ورزش را در جریان آخرین موقعیت تیم های ملی رشته های مختلف قرار دهند.