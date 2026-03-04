به گزارش خبرنگاری مهر، محمد علی نوبخت عصر چهارشنبه در ستاد تنظیم بازار ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از هم‌وطنان در حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: با تدابیر دولت چهاردهم، مشکلی در تأمین اقلام مورد نیاز مردم وجود ندارد و تلاش مدیران اجرایی بر دسترسی سریع و آسان شهروندان به این کالاها متمرکز است.

وی افزود: اولویت اصلی ستاد تنظیم بازار استان تأمین کالاهای ضروری است و نظارت‌ها با هدف جلوگیری از احتکار، کنترل قیمت‌ها و تأمین نیاز مردم به‌صورت مستمر ادامه دارد.

دکتر نوبخت همچنین اعلام کرد: با توجه به حضور مسافران و هم‌وطنان، عرضه و توزیع کالاهای اساسی در فروشگاه‌ها، میادین میوه و تره‌بار و بازار بدون وقفه ادامه دارد و شهروندان می‌توانند تخلفات مانند گران‌فروشی یا کم‌فروشی را از طریق سامانه ۱۲۴ یا ستاد تنظیم بازار شهرستان گزارش دهند تا سریعاً رسیدگی شود.

وی در پایان از افزایش کشیک نانوایی‌ها خبر داد و گفت: سهمیه آرد و ساعات کاری نانوایی‌ها با توجه به افزایش تقاضا، به‌ویژه از سوی مسافران، تنظیم شده است تا خدمات‌دهی به مردم با مشکل مواجه نشود.