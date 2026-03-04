به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد عصر چهارشنبه در حاشیه نشست ستاد تنظیم بازار، با اشاره به اولویت‌بندی معیشت و ساکنان شهرستان‌ها اظهار کرد: تمرکز اصلی ما در شرایط فعلی ، برقراری آرامش در بازار و اطمینان از دسترسی آسان مردم به مایحتاج ضروری است و هیچ کوتاهی در رصد زنجیره تأمین تا توزیع سبد خانواده پذیرفته نیست.

وی با اشاره به پایش هوشمند سبد خانوار افزود: سامانه‌های نظارتی برای اطمینان از موجودی کالاهای اساسی در تمامی فروشگاه‌ها و بازارهای محلی شهرستان‌ها باید فعال‌ باشد.

استاندار اصفهان تصریح کرد: نظارت مستقیم بر نحوه توزیع اقلام یارانه‌ای به‌منظور جلوگیری از انحراف کالا و رسیدن مستقیم حمایت‌ها به دست مصرف‌کننده واقعی است.

وی همچنین تاکید کرد: گشت‌های مشترک تعزیرات و بازرسی برای برخورد بدون اغماض با کسانی که با احتکار کالا، قصد اخلال در نظام عرضه و تقاضا را دارند، الزامی است.

جمالی‌نژاد ادامه داد: کنترل نوسانات قیمتی از طریق مدیریت مبادی ورودی کالا و حذف واسطه‌های غیرضروری در سطح استان با توجه به روزهای پایانی سال را از دیگر موارد مهم برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: فرمانداران موظف هستند به‌صورت میدانی بر وضعیت بازار نظارت کنند تا کوچکترین خللی در تأمین معیشت مردم ایجاد نشود.

استاندار اصفهان تاکید کرد: ثبات قیمت‌ها و امنیت غذایی، حق مسلم شهروندان است و دستگاه‌های متولی باید به‌صورت شبانه‌روزی پاسخگو باشند.

