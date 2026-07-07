https://mehrnews.com/x3cw4t ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۳ کد مطلب 6881386 استانها قم استانها قم ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۳ ایران به احترام امام شهید برخاست/قم امروز آرام و قرار ندارد قم- امروز شهر مقدس قم به عشق آقای شهید ایران، آرام و قرار ندارد و یک ایران به احترام امام شهید برخاسته است. دریافت 10 MB کد مطلب 6881386 کپی شد مطالب مرتبط حسینی نسب: معمار ایران قوی، آقای شهید ایران است لیلی عاج برای رهبر شهید نوشت؛ خوشا شجاعت آزادگان جهان که سکوت نمیکنند تشییع آقای شهید در قم؛ میکشیم میکشیم آن که اماممان کشت برچسبها ایران قم آقای شهید ایران تشییع رهبر شهید انقلاب
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