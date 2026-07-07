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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۳

ایران به احترام امام شهید برخاست/قم امروز آرام و قرار ندارد

ایران به احترام امام شهید برخاست/قم امروز آرام و قرار ندارد

قم- امروز شهر مقدس قم به عشق آقای شهید ایران، آرام و قرار ندارد و یک ایران به احترام امام شهید برخاسته است.

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کد مطلب 6881386

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