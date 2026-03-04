به گزارش خبرگزاری مهر، حزب تمدن اسلامی در بیانیه ای ضمن تسلیت شهادت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی بر حفظ اتحاد ملت شریفمان و انتقام از دشمنان متجاوز تاکید کرد.

متن بیانیه به این شرح است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم مِن‌ المومنین رجال صَدقو ما عاهَدوالله علیه فَمِنهم مَن قَضی نحبه و مِنهم مَن ینتظر و ما بَدلوا تَبدیلا

خبری دردناک و تاب‌سوز دل و جان عاشقان انقلاب را سوزاند و مسلمانان و آزادیخواهان جهان را عزادار ساخت.

سکاندار کشتی انقلاب خلف صالح امام راحل، امام شهید انقلاب مجاهد نستوه حضرت آیت‌اله العظمی خامنه‌ای رضوان الله علیه با دست جنایتکاران شیطان‌صفت جهانی رژیم منحط امریکا و رژیم جعلی و غاصب قدس به ملکوت اعلا پیوست. این رهبر و قائد عظیم‌الشان جهان اسلام از دوران جوانی تا واپسین دم حیات با قلم و بیان و با تمام وجود در راه اعتلای اسلام عزیز و ایران اسلامی و در مسیر تبیین تعالیم عالیه اسلام و مدیریت و رهبری حکیمانه کشور لحظه‌ای از پا ننشست تا روزی که در ماه مبارک رمضان به فیض شهادت که آمال و آرزویش بود نائل گشت.

اعضا و طرفداران حزب تمدن اسلامی با قلبی مالامال از اندوه و درد و داغ شهادت این همسنگر راستین بهشتی مظلوم و نیز تمامی شهدای مظلوم حملات ددمنشانه به ویژه فرماندهان شهید و دختران مظلوم مدرسه میناب را به محضر حضرت امام عصر (عج) و خانواده‌های داغدار و عموم مردم شریف ایران و مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان تسلیت می‌گوید و از رزمندگان سلحشور کشورمان انتظار دارد که تا قطع تجاوز وحشیانه امریکایی – صهیونی، انتقام شهیدان عزیزمان را بگیرد و برای همیشه دشمنان ایران را از فکر حمله و تجاوز به خاک میهنمان مایوس سازد.

و سخنی با ملت شریف و فداکار ایران که تنها و تنها رمز پیروزی اتحاد، همبستگی و انسجام است که موجب شکست قطعی دشمنان و بدخواهان ایران عزیز خواهد شد.