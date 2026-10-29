به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در حاشیه مراسم جشن قهرمانی لیگ برتر فوتبال ساحلی گفت: ابتدا باید از کسانی که تنور فوتبال ساحلی را گرم نگه داشتند تشکر کنم. با امکاناتی که داریم می توانیم بهترین تیم دنیا شویم. از آقای آخوندی بابت کارهای بسیار بزرگی که در این زمینه انجام داد تشکر می کنم

رییس فدراسیون افزود: از بهاروند بابت اینکه لیگ ها نظم دارند تشکر می کنم. تمام ملی پوشان ما در ۴ تیم نهایی فوتبال ساحلی حضور داشتند که اتفاق بسیار پررنگی است.

او درباره وضعیت سخت افزاری فوتبال ساحلی تصریح کرد: این کارها را داریم انجام می دهیم. ساختمان فوتبال ساحلی را راه اندازی می کنیم. در دنیا کمتر کشوری چنین چیزی دارد. در حال افتتاح هتل هستیم. ضمن اینکه ورزشگاه گلساپوش یزد و همچنین در جزیره کیش هم چنین چیزی داریم.

تاج درباره احتمال تعویق جام ملت های ۲۰۲۷ آسیا گفت: من خودم از مجموعه AFC بودم و یکی از سوالاتم این بود. من مسئول فوتبال سالنی از طرف AFC در ریاض بودم که عقب افتاد. بازی جام ملت های آسیا باید فعلا صبر کنیم تا جشن برترین های آسیا که در تایلند برگزار می شود تصمیم گیری شود.

وی درباره احتمال انتخاب علیرضا بیرانوند برای برترین بازیکن سال آسیا تاکید کرد: درباره انتخاب او خیلی امیدوارم.

تاج درباره حضور تیم نونهالان در جام جهانی گفت : باید از تمام دست اندکاران تشکر کنیم. ما کرواسی را بردیم که جزو بهترین های دنیاست. ۴ بازیکن ما را پسندیدند که با آنها مذاکره کنند. الان هم به نوجوانان خیلی امیدوار هستیم. چه نتیجه بگیریم ا نگیریم وظیفه فدراسیون است به نونهالان و نوجوانان برسد.

رییس فدراسیون درباره جزئیات گفتگو با جیانی اینفانتینو یادآور شد: من رفتار عادلانه را از فیفا درخواست کردم. فیفا در جام جهانی هوای میزبان را داشت تا میهمان؛ ولی حالا می تواند رفتارش را اصلاح کند.

او ادامه داد: ما برای پول های بلوکه شده مان که این روزها مهم ترین نکته است دنبال این هستیم که حل و فصل کنیم. من به او گفتم ما و شما را برای حل این مشکلات ساخته اند. پول ما حدود ۲۰ میلیون دلار است که باید بگیریم. اینکه یک کلمه بگوییم《 تحریم》کار درستی نیست.