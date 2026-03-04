به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله عبدالله جوادی آملی در پیام مهمی، با بیان اینکه مردم بزرگ و بزرگوار ایران در آستانه امتحان بزرگی قرار گرفته اند، همگان را به حفظ وحدت و انسجام و حضور دعوت کردند.



وی ابراز داشت: بار دیگر شهادت گرانبار و تحمل‌ناپذیر رهبر معظم انقلاب به پیشگاه امت اسلام و خاندان مکرم و معظم این بزرگ و بزرگوار تعزیت عرض می‌کنیم. ایشان، محصول خدمات چندین ساله خود را با پذیرش شهادت پربرکت در راه دین پذیرفتند و هم‌اکنون در کنار مائده سید الشهداء و مأدبه حسن بن علی(سلام الله علیهما) مهمان‌اند.



مرجع تقلید شیعیان ادامه داد: همچنین شهادت عده‌ای از فرماندهان بزرگ و رهبران بزرگوار امور نظامی را گرامی می‌داریم و به خاندان معظم اینها تعزیت عرض می‌کنیم، همچنین شهادت سایر شهدای هموطنان عزیز ما که در راه حفظ اسلام و میهن اسلامی فداکاری کردند و به فوز شهادت و فیض رهروی راه انبیای الهی رسیده‌اند شهادتشان مبارک باد، شهادت این عزیزان را نیز به خاندان و بازماندگانشان تعزیت عرض می‌کنم.



وی در ادامه ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت مردم بیگناه و جمعی از کودکان مدرسه میناب نیز بیان داشت: شهادت کودکان و عزیزان و نور چشمان مدرسه میناب و سایر مدارس که در دوران کودکی طعم شهادت را چشیدند را به خانواده‌های معزز و معظم اینها تعزیت عرض می‌کنیم و هر کس در این راه خونی داد شهادتی نصیب او شد حشر همه اینها با شهدای کربلا و شهدای در راه حق باشد.

سازندگان موشک از بهترین یاران و یاوران ولی عصرند



آیت الله جوادی آملی ابراز داشت: کسی که در راه حق شهید شد و کسی که در راه دین شهید شد او محشور با همه انبیاء است. اگر سرایندگان دیروز ما می‌گفتند بنازم به دستی که انگور چید مریزاد پایی که در هم فشرد، اما شعر امروز ما این است بنازم به دستی که موشک نهاد، مریزاد دستی که موشک گشود. من بارها نسبت به این عزیزان موشک‌ساز گفتم «سلام الله علیه» اینها از بهترین یاران و یاوران ولی عصرند. همان‌طوری که اصحاب خاص ائمه (علیهم السلام) یار و یاورشان بودند اینها هم یار و یاور رهبرشان بودند. یار و یاور ایران اسلامی بودند یار و یاور ملت بودند.

مواظب باشیم این وحدت را کاملاً حفظ بکنیم



وی با تاکید بر حفظ وحدت جامعه اسلامی بیان داشت: ما الآن در آستانه امتحان بزرگی هستیم و باید مواظب باشیم این وحدت را کاملاً حفظ بکنیم، این اتحاد را کاملاً حفظ بکنیم، اگر مختصر رنجی هست گنج بی‌شماری در پیش است. ما باید بدانیم بیگانه‌ای قصد این آب و خاک کرد. قصد تجزیه کرد. قصد تقطیع کرد. خاک ما، آبرو و جان ماست.



استاد حوزه علمیه قم باذکر حدیثی از امام صادق علیه السلام بیان داشت: «مَن قُتِلَ دُونَ مالِهِ ظُلما فهُو شَهیدٌ» این منطق دین است، وقتی از امام معصوم می‌پرسند کسی قصد مال ما سرزمین ما و خاک ما کرد چه کنیم؟ فرمود «فاقتله دمه علی» خونش به عهده من امام، خونش را بریز. ریختن خون صهیونیست ریختن خون ترامپ و امثال ذلک، فرمود خونش را بریز، به عهده من. الآن حرف امام زمان این است با صهیونیست بجنگ خونش به عهده من. حرف امام زمان این است که با آمریکای ستمکار بجنگ خونش به عهده من.

مردم بزرگ ایران حافظان دین خدا هستند



آیت الله جوادی آملی با تمجید از حضور ملت بزرگ ایران در صحنه و با بیان اینکه مردم بزرگ ایران، حافظان دین خدا هستند، ابراز داشت: من از بزرگی شما ملت بزرگ و از عظمت و جلال و شکوه شما ایرانی‌های مسلمان بزرگ، کسانی که هر روز و هر شب هنوز این میدان‌ها را رها نکرده و رها نمی‌کنید، از خواهرانمان، از مادرانمان، از دخترانمان حق‌شناسی می‌کنیم، از پدرانمان، از برادرانمان، از فرزندانمان، حق‌شناسی می‌کنیم؛ سلام خدا بر شما، سلام پیغمبر بر شما، سلام علی بن ابیطالب بر شما، سلام امام صادق بر شما، سلام امام زمان بر شما، چون شما حافظان دین او هستید.

این وحدت را حفظ کنید



وی در بخشی از پیام خود با تاکید بر حفظ وحدت، ابراز داشت: شما بسیار بزرگ هستید، بسیار بزرگوار هستید این وحدت را حفظ کنید اختلاف چیز بسیار مقدسی است اما مخالفت چیز بسیار پلیدی است. قرآن اختلاف را نعمت می‌داند و مخالفت را عذاب می‌داند.



وی در پایان برای حفظ نظام و انقلاب اسلامی دعا نمود و ابراز داشت: امیدوارم شهداء عموماً و شهید خاص رهبر معظم انقلاب خصوصاً مهمان حسین بن علی و سایر شهدا باشند و این نظام سالماً به دست صاحب اصلی‌اش وجود مبارک ولی عصر بشود. ماه مبارک رمضان است دعاها مستجاب است و از شما مردم بزرگ، زنان بزرگ، مادران بزرگ، دختران بزرگ، فرزندان بزرگ، قدردانی می‌کنیم، از خانم‌ها و آقایانی که تلاش و کوشش کردند و می‌کنند صحنه را خالی نمی‌کنند، در میدان‌ها حاضرند و از نهاد انقلاب حمایت می‌کنند قدرانی می‌کنیم؛ اجر همه اینها با ذات اقدس الهی است.