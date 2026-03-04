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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۰:۴۷

آسیبی در حمله امشب دشمنان متجاوز به نیروهای نظامی در قم وارد نشد

آسیبی در حمله امشب دشمنان متجاوز به نیروهای نظامی در قم وارد نشد

قم- معاون سیاسی-امنیتی استانداری قم گفت: در حمله امشب دشمنان متجاوز به یکی از پادگان‌های اطراف شهر آسیبی به نیروهای نظامی در قم وارد نشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی حیدری، معاون سیاسی-امنیتی استانداری قم در خصوص حمله چهارشنبه شب دشمنان متجاوز آمریکایی - صهیونیستی به یکی از پادگان‌های نظامی اطراف شهر قم گفت: خوشبختانه هیچ یک از نیروهای نظامی ایران، در این حمله آسیب ندیدند.

گفتنی است یکی از پادگان‌های نظامی اطراف شهر قم ساعاتی پیش از سوی دشمن آمریکایی - صهیونیستی با اصابت پرتابه مورد تهاجم قرار گرفت.

کد مطلب 6765464

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