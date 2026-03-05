بیش از ۱۵ مرکز درمانی مورد حمله دشمن صهیونی_آمریکایی قرار گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیس زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی در حاشیه اجتماع میدان ونک گفت: بالای ۱۵ مرکز درمانی مورد حمله دشمن صهیونی_آمریکایی قرار گرفته است و کادر درمان با وجود تهدیداتی که آن‌ها را به مخاطره می‌اندازد، با رشادت و شجاعانه پای کار مردم هستند؛ الحمدالله روحیه کادر درمان بسیار بالاست و آرزوی آن‌ها این است که روپوش سفیدشان کفن شهادتشان باشد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به عملکرد جامعه جهانی پزشکی در تجربه هدف قرارگرفتن بیمارستان‌های غزه خیلی انتظاری از جامعه بین المللی نیست که بخواهند اقدام جدی در خصوص حملات به کادر درمان در کشورمان انجام دهند؛ دشمن صهیونی_آمریکایی به هیچ کنوانسیون جهانی پایبند نیستند و مجامع بین المللی در خصوص غزه هیچ اقدام جدی انجام ندادند.

رئیس زاده افزود: حمله به مراکز درمانی، بمباران مجروحین و کشتن کادر درمان در غزه رخ داد و هیچ واکنشی نشان ندادند؛ این مجامع جهانی عروسک‌های خیمه شب بازی رژیم صهیونی_آمریکایی هستند.