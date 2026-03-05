سوال روز پانزدهم مسابقه پیامکی «زندگی با آیه ها» در استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اجرای طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» در استان کرمانشاه ویژه ماه مبارک رمضان، سوال مسابقه پیامکی زندگی با آیه ها به صورت روزانه منتشر می‌شود.

در راستای اجرای این طرح هر روز به قید قرعه هدایایی به برگزیدگان مسابقه پیامکی اهدا می‌شود.

روزانه اسامی برگزیدگان و پاسخ صحیح به اطلاع مردم استان خواهد رسید.

براساس اجرای این طرح سوال مسابقه پیامکی روز پانزدهم ماه مبارک رمضان به شرح زیر است:

مفهوم آیه ۷ سوره اسراء (إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِکُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱. بازگشت نتیجه نیکی و بدی به خود انسان

۲. آرامش یافتن دلها با یاد خدا

۳. ایمان یعنی پایداری در لحظه‌های سخت

۴. قرآن، چراغ راه ماست

جهت شرکت در مسابقه پویش زندگی با آیه ها پاسخ صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۵۹۱ ارسال کنید.

اسامی برگزیدگان و پاسخ صحیح در همین خبر اطلاع‌رسانی می‌شود.