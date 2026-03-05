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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۲۳

فرماندار دشتی: خدمت‌رسانی بی‌وقفه به مردم ادامه دارد

فرماندار دشتی: خدمت‌رسانی بی‌وقفه به مردم ادامه دارد

بوشهر- فرماندار دشتی ضمن تقدیر از همراهی مردم گفت: با تمام توان در خدمت رسانی بی وقفه به مردم عزیزمان از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح پنجشنبه در بازدید از صنوف مختلف از جمله نانوایی‌ها، فروشگاه‌ها، مرغ‌فروشی‌ها و پمپ بنزین‌ها از نزدیک نحوه خدمات‌رسانی به مردم را بررسی و با برخی از شهروندان گفتگو کرد.

وی با بیان اینکه هیچ کمبودی در زمینه آرد وجود ندارد افزود: ساعت پخت نانوایی ها افرایش یافته است و همچنین چندین نانوایی کشیک در مناطق مختلف شهرستان جهت رفاه حال مردم تعیین شده اند و تأمین آرد مورد نیاز نیز به موقع انجام می‌شود.

فرماندار دشتی گفت: موجودی کالاهای مورد نیاز مردم در وضعیت مطلوبی است و هیچ‌گونه کمبودی در قفسه‌های مغازه ها وجود ندارد.

مقاتلی ادامه داد: تامین مرغ تازه به‌صورت منظم و روزانه ادامه دارد و هیچ کمبودی در این زمینه هم وجود ندارد.

وی بیان کرد: سوخت شامل بنزین و گازوئیل به وفور در دسترس مردم است و الحمدالله هم مردم و هم جایگاه‌داران از وضعیت موجود رضایت‌ دارند.

فرماندار دشتی تاکید کرد: این اطمینان را به مردم می دهیم که با تمام توان در خدمت رسانی بی وقفه به مردم عزیزمان از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.

کد مطلب 6765714

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