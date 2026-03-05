به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح پنجشنبه در بازدید از صنوف مختلف از جمله نانوایی‌ها، فروشگاه‌ها، مرغ‌فروشی‌ها و پمپ بنزین‌ها از نزدیک نحوه خدمات‌رسانی به مردم را بررسی و با برخی از شهروندان گفتگو کرد.

وی با بیان اینکه هیچ کمبودی در زمینه آرد وجود ندارد افزود: ساعت پخت نانوایی ها افرایش یافته است و همچنین چندین نانوایی کشیک در مناطق مختلف شهرستان جهت رفاه حال مردم تعیین شده اند و تأمین آرد مورد نیاز نیز به موقع انجام می‌شود.

فرماندار دشتی گفت: موجودی کالاهای مورد نیاز مردم در وضعیت مطلوبی است و هیچ‌گونه کمبودی در قفسه‌های مغازه ها وجود ندارد.

مقاتلی ادامه داد: تامین مرغ تازه به‌صورت منظم و روزانه ادامه دارد و هیچ کمبودی در این زمینه هم وجود ندارد.

وی بیان کرد: سوخت شامل بنزین و گازوئیل به وفور در دسترس مردم است و الحمدالله هم مردم و هم جایگاه‌داران از وضعیت موجود رضایت‌ دارند.

فرماندار دشتی تاکید کرد: این اطمینان را به مردم می دهیم که با تمام توان در خدمت رسانی بی وقفه به مردم عزیزمان از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.