مسیر رهبر شهید با حضور در میدان ادامه دارد

عباس گلرو در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت به مناسبت شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان کرد: خون مطهر شهید حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (ره) برای اسلام و آینده جهان اسلام و برای خنثی کردن تحلیل های منفی معاندان موثر است اما آنچه اکنون اهمیت دارد این است که مردم ما با حفظ وحدت و انسجام، شرایط و وضعیت جاری را درک کنند و در صحنه حضور داشته باشند.

وی افزود: سناریویی که دشمن علیه نظام اسلامی ایران طراحی کرده این است که با کمک عوامل داخلی، بعد از شکست کودتای ناقصی که در دیماه انجام دادند، بتوانند به صحنه بیایند لذا از این منظر، حضور مردم ما در میدان اهمیت دارد و مقامات کشور هم مدام بر حضور در میدان، تاکید دارند.

نماینده سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم نباید صحنه را ترک کنند، بیان داشت: حضور ملت ما در صحنه ها، استمرار مسیری است که رهبر شهید انقلاب اسلامی مورد تاکید قرار می دادند.

گلرو ادامه داد: اما آنچه در صحنه بین المللی شاهد هستیم، نشان می دهد که آمریکایی ها غلط بزرگی در حمله به جمهوری اسلامی ایران کرده اند و الان در آن مانده اند و لذا عباراتی که ترامپ به کار می برد، سیگنال های مشخصی درباره توقف جنگ است و البته از طریق کانال های واسطه هم پیام پایان جنگ و ادامه مذاکره را داده است و طبیعتاً امروز حرف از مذاکره زدن عاقلانه نیست.

وی با بیان اینکه حتی سیگنال پذیرش پیشنهاد مذاکره هم امروز خیانت است، افزود: آمریکا اعلام کرده که نمی خواهد جنگ با ایران طولانی شود و به دنبال راهی برای پایان آن است زیرا فکر می کردند ضربه ای به ایران می زنند و فرار می کنند و جمهوری اسلامی ایران هم مانند گذشته پاسخی می دهد و تمام می شود اما این بار بعد از فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی که فرمودند جنگ منطقه ای خواهد شد، این اتفاق رخ داده است.

نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکنون وضعیت اقتصادی دنیا به سمت بحران در حرکت است و بسته شدن تنگه هرمز و افزایش قیمت نفت هم در روزهای اخیر رقم خورده است همچنین ایران اسلامی بدون مماشات به همه دارایی های آمریکا در کشورهای منطقه بدون رودربایستی ضربه می زند آن هم ضربانی که موثر و کارآ بوده است.

گلرو ادامه داد: از سوی دیگر از سمت سرزمین های اشغالی هم جبهه ای بزرگ علیه تلاویو و حیفا ایجاد شده که ماحصل آن ویرانی بزرگ برای اسرائیل است تا جایی که اسرائیل هم به غلط کردن افتاده است و دنبال آن هستند که بعد از به شهادت رساندن آیت الله خامنه ای (رض) حالا باید به سمت مذاکره بیاییم که این بار ایران نخواهد گذاشت همانطور که لاریجانی دیروز اعلام کرد که مذاکره ای در کار نخواهد بود و جنگ را بر خلاف نظر آمریکایی ها جنگ را طولانی خواهیم کرد تا به غلط کردن بیافتند.