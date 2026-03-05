رادیوی ترانزیستوری از مجموعه «در جنگ چه گذشت؟» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این داستان را انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در قطع رقعی برای نوجوانان ۱۵ سال به‌بالا منتشر کرده است.

در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم: دوباره نگاهی به رادیو انداختم. پیش خودم گفتم این بهترین فرصت است تا از شر این موجود خبیث خلاص شویم. رادیو را می‌گذارم روی طاقچه و دستمال را رویش می‌گذارم و اصلا به روی خودم نمی‌آورم اتفاقی افتاده...

کتاب «رادیوی ترانزیستوری» یکی از کتاب‌های مجموعه‌ای است که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آن را با عنوان «در جنگ چه گذشت؟» با دبیری مژگان بابامرندی منتشر کرده است.

تاکنون سه اثر از این مجموعه منتشر شده که شامل داستان‌هایی کوتاه از دفاع مقدس هشت‌ساله مردم ایران در برابر تجاوز وحشیانه رژیم بعثی عراق است.

«روز حمله گرگ» نوشته یوسف قوجق و «موشک گمشده باقرآباد» به قلم حبیب یوسف‌زاده دو کتاب دیگر این مجموعه است که تاکنون منتشر شده و چهار کتاب دیگر نیز با عنوان‌های «تاب‌بازی در آسمان» نوشته منیره هاشمی، «کوچه‌های شلوغ» نوشته مهناز فتاحی، «این خانه خانه ماست» نوشته عالمه میرشفیعی و «خرماها را بلد نیستم حساب کنم» نوشته مژگان بابامرندی در دست انتشار قرار دارد.

«رادیوی ترانزیستوری» با شمارگان 2هزار نسخه و قیمت 70هزار تومان در فروشگاه‌های عرضه محصولات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و دیگر کتاب‌فروشی‌های کشور، هم‌چنین فروشگاه اینترنتی آن به نشانی digikanoon.ir در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.