نشان «سپر آبی» برای حفاظت از اماکن تاریخی همدان نصب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن معصوم‌علیزاده بر لزوم صیانت از میراث‌فرهنگی در شرایط بحرانی و جنگی تاکید کرد و ادامه داد: باید در زمان جنگ از گنجینه‌های ارزشمند تاریخی حفاظت شود و به این منظور نصب نشان «سپر آبی» یکی از بهترین راهکارها محسوب می شود.

وی با تاکید بر اینکه «سپر آبی» نهادی بین‌المللی و غیردولتی با هدف حفاظت از میراث فرهنگی در زمان جنگ است، ادامه داد: نشان «سپر آبی» به‌عنوان بازوی تخصصی جامعه جهانی برای صیانت از آثار تاریخی، موزه‌ها، کتابخانه‌ها و محوطه‌های باستانی شناخته می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با بیان اینکه نشان «سپر آبی» همانند «صلیب سرخ در حوزه فرهنگ» در دوران جنگ است، گفت: هم اکنون نشان «سپر آبی» در محوطه موزه‌ها و اماکن تاریخی همدان از جمله آرامگاه‌های بوعلی‌سینا و باباطاهر و گنبد علویان نصب شده است‌.