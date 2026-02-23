تاجفر: شهرستان ماکو مهیای سفرهای نوروزی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهلا تاجفر عصر دوشنبه در آستانه نوروز، در اولین نشست ستاد اجرایی تسهیلات سفر با اشاره به جایگاه مرزی و ظرفیت‌های متنوع طبیعی و تاریخی شهرستان، مولفه جذب گردشگر را متأثر از سیمای شهری و کیفیت خدمات عمومی دانست و بر فراهم‌سازی شرایط مطلوب برای شهروندان و مسافران تأکید کرد.

وی تقویت تبلیغات محیطی و ارتقای زیرساخت‌های شهری به‌ویژه در شهر بازرگان را ضروری خواند و خاطرنشان کرد: این شهر مرزی با وجود نقش مهم اقتصادی، متناسب با ظرفیت‌های خود از مزیت‌ درآمدهای حاصل از گمرکی بهره‌مند نشده است.

تاجفر با اشاره به وجود رودخانه‌های دائمی، کوهستان‌های مستعد و آثار متعدد ثبت ملی و جهانی، بر لزوم معرفی هدفمند برند گردشگری ماکو تأکید کرد و کمبود زیرساخت‌هایی نظیر موزه، خانه هنر، فضای سبز و فضاهای ورزشی را از چالش‌های موجود برشمرد.

فرماندار ماکو همچنین از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی بازار شب با هدف افزایش پویایی شهری و تقویت فضاهای زنده گردشگری خبر داد و استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد را عاملی مؤثر در توسعه شهرستان دانست.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو نیز نوروز را فرصتی برای ارتقای خدمات‌رسانی، زیباسازی و فضاسازی شهری دانست و بر آمادگی کامل این سازمان با همکاری و هماهنگی شهرداری‌ها و مشارکت مردمی در حفظ محیط زیست و پاکیزگی تأکید کرد.

در پایان نشست، احکام اعضای کمیته‌های ستاد اجرایی خدمات سفر منطقه آزاد ماکو اهدا و بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای ایام نوروز تأکید شد.