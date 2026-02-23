  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۴۴

تاجفر: شهرستان ماکو مهیای سفرهای نوروزی می شود

ارومیه- فرماندار ماکو با تاکید بر احیای هویت گردشگری ماکو از آمادگی این شهرستان برای استقبال از مسافران نوروزی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهلا تاجفر عصر دوشنبه در آستانه نوروز، در اولین نشست ستاد اجرایی تسهیلات سفر با اشاره به جایگاه مرزی و ظرفیت‌های متنوع طبیعی و تاریخی شهرستان، مولفه جذب گردشگر را متأثر از سیمای شهری و کیفیت خدمات عمومی دانست و بر فراهم‌سازی شرایط مطلوب برای شهروندان و مسافران تأکید کرد.

وی تقویت تبلیغات محیطی و ارتقای زیرساخت‌های شهری به‌ویژه در شهر بازرگان را ضروری خواند و خاطرنشان کرد: این شهر مرزی با وجود نقش مهم اقتصادی، متناسب با ظرفیت‌های خود از مزیت‌ درآمدهای حاصل از گمرکی بهره‌مند نشده است.

تاجفر با اشاره به وجود رودخانه‌های دائمی، کوهستان‌های مستعد و آثار متعدد ثبت ملی و جهانی، بر لزوم معرفی هدفمند برند گردشگری ماکو تأکید کرد و کمبود زیرساخت‌هایی نظیر موزه، خانه هنر، فضای سبز و فضاهای ورزشی را از چالش‌های موجود برشمرد.

فرماندار ماکو همچنین از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی بازار شب با هدف افزایش پویایی شهری و تقویت فضاهای زنده گردشگری خبر داد و استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد را عاملی مؤثر در توسعه شهرستان دانست.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو نیز نوروز را فرصتی برای ارتقای خدمات‌رسانی، زیباسازی و فضاسازی شهری دانست و بر آمادگی کامل این سازمان با همکاری و هماهنگی شهرداری‌ها و مشارکت مردمی در حفظ محیط زیست و پاکیزگی تأکید کرد.

در پایان نشست، احکام اعضای کمیته‌های ستاد اجرایی خدمات سفر منطقه آزاد ماکو اهدا و بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای ایام نوروز تأکید شد.

کد خبر 6757929

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

