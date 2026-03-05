استاندار هرمزگان: تمام قد در میدان هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری در بازدید از بنادر هرمزگان و گمرک شهید رجایی اظهار کرد: امروز ما وظیفه داریم با حضور موثر در میدان به تکلیف خویش عمل کنیم.

‌

استاندار هرمزگان افزود: دشمن به‌دنبال تفرقه و تجزیه ایران است و حضور میدانی ما در موقعیت های مختلف این توطئه را خنثی خواهد کرد.

‌

آشوری با اشاره به پاسخ مقتدرانه و کوبنده نیروهای مسلح به تجاوز آمریکایی_صهیونی تاکید کرد: ما تمام قد در میدان دفاع و میدان خدمات‌رسانی به مردم پای کار هستیم.

‌

وی با بیان اینکه کالاهای اساسی موردنیاز مردم به میزان کافی تامین شده است، گفت: رصد روزانه بازار، بازدید و سرکشی از فروشگاه ها با هدف نظارت بر عرضه کالاهای اساسی در حال انجام است.