  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۰۶

استاندار هرمزگان: تمام قد در میدان هستیم

استاندار هرمزگان: تمام قد در میدان هستیم

بندرعباس- استاندار هرمزگان گفت: تمام قد در میدان هستیم؛ هم میدان دفاع، هم میدان خدمات‌رسانی.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری در بازدید از بنادر هرمزگان و گمرک شهید رجایی اظهار کرد: امروز ما وظیفه داریم با حضور موثر در میدان به تکلیف خویش عمل کنیم.

استاندار هرمزگان افزود: دشمن به‌دنبال تفرقه و تجزیه ایران است و حضور میدانی ما در موقعیت های مختلف این توطئه را خنثی خواهد کرد.

آشوری با اشاره به پاسخ مقتدرانه و کوبنده نیروهای مسلح به تجاوز آمریکایی_صهیونی تاکید کرد: ما تمام قد در میدان دفاع و میدان خدمات‌رسانی به مردم پای کار هستیم.

وی با بیان اینکه کالاهای اساسی موردنیاز مردم به میزان کافی تامین شده است، گفت: رصد روزانه بازار، بازدید و سرکشی از فروشگاه ها با هدف نظارت بر عرضه کالاهای اساسی در حال انجام است.

کد مطلب 6765978

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها