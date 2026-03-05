احتمال انفجار ثانویه در مناطق مورد حمله، شهروندان از حضور خودداری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس لرستان در اطلاعیه ای اعلام کرد: «به اطلاع عموم همشهریان عزیز لرستانی می‌رساند؛ در پی رخداد حملات اخیر رژیم سفاک صهیونیستی و جنایتکار آمریکا، در برخی نقاط کشور و استان که بر اساس بررسی‌های اولیه، متأسفانه شاهد استفاده از تاکتیک‌های دو زمانه یا تأخیری در انفجار پرتابه‌ها بوده‌ایم، این فرماندهی لازم می‌داند تدابیر پیشگیرانه‌ای را برای حفظ جان و سلامت هموطنان ابلاغ کند.

تجربه حوادث اخیر نشان داده است که احتمال وقوع انفجار ثانویه در لحظاتی پس از حادثه اول، به ویژه در اماکنی که تجمع مردمی شکل گرفته است، وجود دارد. این امر می‌تواند منجر به فاجعه‌ای بزرگ‌تر و شهادت تعداد بیشتری از عزیزانمان گردد.

لذا، از عموم شهروندان گرامی تقاضا می‌شود با احساس مسئولیت‌پذیری بالا و در راستای حفظ امنیت فردی و عمومی، به هیچ عنوان در هیچ یک از مکان‌هایی که مورد اصابت قرار گرفته‌اند، تحت هیچ شرایطی حاضر نشده و از هرگونه تجمع در اطراف این مناطق اکیداً خودداری فرمایند.

تأکید می‌شود، ضرورت دارد اجازه کامل برای انجام عملیات امداد، نجات و پاکسازی به نیروهای خدوم و متخصص خدمات‌رسان داده شود تا این عملیات در فضایی امن و بدون مزاحمت صورت پذیرد.

حفاظت از جان شما اولویت اصلی ماست.»