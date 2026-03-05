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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۰۲

۵۰ هزار داوطلب جمعیت هلال احمر استان اصفهان اعلام آمادگی کردند

۵۰ هزار داوطلب جمعیت هلال احمر استان اصفهان اعلام آمادگی کردند

اصفهان - مدیرعامل جمعیت هلال احمر اصفهان از اعلام آمادگی بیش از ۵۰ هزار داوطلب جمعیت هلال احمر استان برای امدادرسانی در شرایط فعلی خبر داد.

محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: باتوجه به حملات آمریکائی صهیونی؛ فعالیت های معاونت داوطلبان خصوصا در حوزه حمایتی در ستاد استان و تمامی‌ شعب بصورت مستمر ادامه دارد.

وی ادامه داد: بیش از ۵۰ هزار داوطلب جمعیت هلال احمر در قالب تیم های تخصصی - مهارتی و حمایتی آمادگی خود را جهت کمک و ارائه خدمات داوطلبانه در شرایط فعلی کشور اعلام کردند.

مومنی با بیان اینکه این اقدام در راستای عمل به اصل بشردوستی حتی در حساس‌ترین شرایط است، گفت: حضور پررنگ اعضای داوطلب در خط مقدم خدمت‌رسانی، گواهی بر آمادگی و تعهد این جمعیت برای همراهی با مردم در روزهای سخت است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان اضافه کرد: داوطلبان جمعیت هلال‌احمر اصفهان خود را در کنار مردم می‌دانند و آماده ارائه خدمات و همراهی با خانواده‌های آسیب دیده در جنگ هستند و با تمام توان در جهت تسکین آلام بشری و ارائه حمایت‌های لازم به آسیب‌دیدگان فعالیت می‌کنند.

کد مطلب 6766008

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