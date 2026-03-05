۵۰ هزار داوطلب جمعیت هلال احمر استان اصفهان اعلام آمادگی کردند

محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: باتوجه به حملات آمریکائی صهیونی؛ فعالیت های معاونت داوطلبان خصوصا در حوزه حمایتی در ستاد استان و تمامی‌ شعب بصورت مستمر ادامه دارد.

وی ادامه داد: بیش از ۵۰ هزار داوطلب جمعیت هلال احمر در قالب تیم های تخصصی - مهارتی و حمایتی آمادگی خود را جهت کمک و ارائه خدمات داوطلبانه در شرایط فعلی کشور اعلام کردند.

مومنی با بیان اینکه این اقدام در راستای عمل به اصل بشردوستی حتی در حساس‌ترین شرایط است، گفت: حضور پررنگ اعضای داوطلب در خط مقدم خدمت‌رسانی، گواهی بر آمادگی و تعهد این جمعیت برای همراهی با مردم در روزهای سخت است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان اضافه کرد: داوطلبان جمعیت هلال‌احمر اصفهان خود را در کنار مردم می‌دانند و آماده ارائه خدمات و همراهی با خانواده‌های آسیب دیده در جنگ هستند و با تمام توان در جهت تسکین آلام بشری و ارائه حمایت‌های لازم به آسیب‌دیدگان فعالیت می‌کنند.