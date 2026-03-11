«کمک رسید»؛ خشم ایران از هدایای آمریکایی -صهیونیستی

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: در ۱۲ روز گذشته هر روز شاهد بدرقه پیکرهای مطهر کودکان، زنان و مردان ایرانی هستیم که بازتاب کمک های آمریکایی و صهیونی است. از ۱۶۸ فرشته مینابی گرفته تا فرماندهان رشیدی که امروز قرار است همزمان با شهادت مولای متقیان تا بهشت بدرقه شوند.
این روزها کمک های ضد بشری مستقیم از تل آویو و پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه با موشک پست می شود تا سال نو را زودتر از موعد به ایرانی ها تبریک بگویند.
جای جای ایران زمین امروز سوگوار و داغدار است و این غم با شهادت قائد امت اسلامی فزونتر و جانکاه شده است. اجتماع شبانه و خونخواهی رهبر شهید میعادگاهی برای فرونشاندن خشم و انزجار از کمک های آمریکایی و صهیونیستی است.
رد این کمک ها را همه جای این سرزمین زخم خورده میتوان دید، مدرسه، بیمارستان، منزل مسکونی، بانک، ساختمان های امدادی و میراث های تاریخی و فرهنگی. در مازندران هم یک بنای میراثی و تاریخی مورد تعرض قرار گرفت و هر روز در این استان پیکرهای مطهر شهدای جنگ رمضان بدرقه میشود.
خشم مردم از «کمکهای آمریکایی و صهیونیستی»
در ماههای اخیر و در پی درگیریها و جنگ ناجوانمردانه آمریکایی -صهیونیستی علیه ملت ایران، بسیاری از شهرهای ایران صحنه تشییع شهدا و برگزاری اجتماعات مردمی بوده است.
در روزهایی که خاک وطن میعادگاه حماسه و ایثار شده مردم مازندران با انزجار و خشم از کمکهای ضد بشری آمریکایی -صهیونیستی بر ایستادگی و مقاومت برابر متجاوزان تاکید میکنند.
یکی از شهروندان بابلی که در مراسم بدرقه شهدای جنگ رمضان حضور داشت، در گفتوگو با خبرنگار مهر میگوید: در ماههای اخیر بارها شاهد تشییع پیکر کسانی بودهایم که در میان مردم زندگی میکردند. هر بار که خبر تازهای منتشر میشود، یک شهر یا یک خانواده در سوگ فرو میرود.
بابک قربانی در گفت وگو با خبرنگار مهر ادامه میدهد: وقتی تصاویر کودکان و نوجوانانی را میبینیم که در این حوادث جان خود را از دست دادهاند، بیش از هر چیز احساس اندوه و خشم در جامعه شکل میگیرد.
در میان جمعیت، مردی میانسال که به همراه خانواده خود در مراسم حضور یافته است نیز از تجربه این روزها میگوید: ایرانی تا پای جان می جنگ اما تسلیم نمیشود و آرزوی تسلیم شدن ملت ایران را باید دشمنان به گور برند.
حاج محمد اسدی تأکید میکند: مردم ایران بارها در طول تاریخ سختیها را پشت سر گذاشتهاند، اما از دست دادن کودکان همیشه دردناکتر از هر چیز دیگری است.
تشییع باشکوه شهدای اقتدار
در بسیاری از شهرها مراسم تشییع شهدا به حماسه تبدیل شده است. مردم از شهرهای مختلف برای بدرقه پیکر شهدا گردهم میآیند و با حضور در خیابانها و میدانهای اصلی، یاد آنان را گرامی میدارند.
یکی از جوانان حاضر در مراسم در ساری میگوید: وقتی خبر شهادت افراد مختلف منتشر میشود، شور ایثار و مقاومت در بین مردم تقویت می شود و حضور باشکوه در مراسم ها نشان می دهد ملت ایرانی عاشق شهادت در راه خدا و پاسداری از وطن هستند.
علیرضا محمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر ادامه میدهد: در کنار کودکان و نوجوانان، برخی فرماندهان نظامی نیز در این جنگ نابرابر به شهادت رسیدهاند؛ کسانی که سالها در حوزه امنیت و دفاع از کشور فعالیت داشتند.
اجتماعات شبانه و میثاق با ولایت
در روزهای اخیر در شهرهای کشور اجتماعات مردمی خونخواهی رهبر شهید نیز برگزار شده است و مردم سوگوار و عزادار در این مراسم ها، بر تداوم راه شهیدان و میثاق با ولایت تاکید می کنند.
با وجود تمام تلخیهای جنگ، بسیاری از شهروندان معتقدند که این شرایط باعث شکلگیری نوعی همبستگی ملی و وحدت در میان ملت ایران شده و انتقام از متخاصم و دشمن غدار مطالبه ملت است.
حمله به آینده ایران
فریدون کلبادینژاد مدیرکل آموزش و پرورش مازندران نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر با محکوم کردن حمله به مدرسه میناب اظهار کرد: جنایتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی نشان داد که دشمنان حتی از هدف قرار دادن کودکان و مراکز آموزشی نیز ابایی ندارند.
وی با اشاره به اینکه دانشآموزان سرمایه و آینده کشور محسوب میشوند، افزود: حمله به مدرسه در واقع حمله به آینده ایران است و چنین اقداماتی هرگز نمیتواند اراده ملت ایران را تضعیف کند.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران ادامه داد: جامعه فرهنگیان و دانشآموزان کشور همواره در کنار ملت ایران ایستادهاند و با وجود این حوادث نیز مسیر علمآموزی، امید و پیشرفت با قوت ادامه خواهدداشت.
انچه در خیابانها و مراسمهای این روزها دیده میشود، ترکیبی از حماسه و همبستگی اجتماعی است؛ احساسی مشترک که در روایتهای مردم از خرداد تا روزهای پایانی سال جاری تکرار میشود و نشان میدهد مسیر مقاومت و خشم و انزجار از کمکهای آمریکایی -صهیونیستی ادامه دارد.
