ایستاده ایم مثل دلیران تنگستان

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: خیابان‌های مازندران در شب‌های عاشقی و یکماه گذشته، شاهد حضور پرشور مردم این شهر است که با شور و شوق بی‌پایان به میدان آمده‌اند تا در روزهای حساس منطقه‌ای و جهانی، از آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع کنند.

این حضور، که در دل شب و به‌طور خودجوش در سراسر خیابان‌های شهر شکل گرفته، نه تنها نشانه‌ای از ایستادگی مردم است، بلکه تجلی وفاداری آنان به ارزش‌های ملی و انقلابی کشور نیز محسوب می‌شود.

هر شب، از ابتدای غروب، جمعیت‌های مختلف از جوانان و بازاریان گرفته تا خانواده‌ها، دانشجویان و حتی سالمندان، در نقاط مختلف تنکابن به خیابان‌ها می‌آیند. این حضور نه رنگ و بوی تجمعات رسمی را دارد و نه پیامی تشکیلاتی، بلکه بیانگر مسئولیت اجتماعی و سیاسی مردم نسبت به سرنوشت کشور است.

حضور پرچم‌های ایران و شعارهای وحدت‌آفرین

در میان این جمعیت‌ها، پرچم‌های ایران به‌ویژه در دستان نوجوانان، موجی از شور و هیجان را به راه انداخته است. شعارهایی از جنس وحدت و همبستگی، صلوات‌های بلند و سرودهای انقلابی فضا را در بر می‌گیرد. با هر گامی که مردم به سمت میدان شهدا می‌روند، صدای بلند شعارهای ضد استکباری و دفاع از آرمان‌های انقلاب در همه جا شنیده می‌شود.

یوسفی، یکی از شهروندان تنکابنی که به همراه خانواده‌اش در این شب‌ها در جمع مردم حضور دارد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار می‌کند: ما آمده‌ایم تا به دشمنان بگوییم که اگر فکر کرده‌اند با فشار، تهدید یا جنایت می‌توانند مردم را از انقلاب جدا کنند، سخت در اشتباه هستند و ما همانند قهرمانان وطن تنگسیری ایستاده‌ایم.

وی افزود::خون هر شهیدی که برای امنیت این کشور ریخته شده، مسئولیت ما را سنگین‌تر کرده است. امروز حضور ما فقط یک تجمع نبوده بلکه یک اعلام موضع روشن است.

حفظ یاد شهدا و الهام گرفتن از آنها برای ایستادگی

محمد مومنی، یکی دیگر از شهروندان حاضر در راهپیمایی شبانه در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وصیت‌نامه شهید خلبان امیر سرلشکر حسین خلعتبری می‌گوید: این شهید بزرگوار نوشته بود که اگر ذره‌ای از خاک وطنم به پوتین سرباز عراقی چسبیده باشد، آن را با خون خود می‌شویم و نمی‌گذارم به میهنم تجاوز شود.

وی افزود: امروز نیز همان روحیه در میان مردم زنده است و هر ایرانی در هر جایگاهی خود را مسئول حفظ خاک کشور می‌داند.

وی ادامه می‌دهد: شهدا فقط متعلق به گذشته نیستند. امروز در چنین شب‌هایی مردم با یاد آنان، مفهوم ایستادگی و مقاومت را مرور می‌کنند.

نسل جدید و مسئولیت در برابر میهن

یکی از جوانان حاضر در خیابان امام تنکابن نیز می‌گوید: نسل ما شاید جنگ را ندیده باشد، اما معنای دفاع از وطن را به‌خوبی می‌فهمد. وقتی دشمن علیه ایران صف می‌کشد، ما هم باید نشان بدهیم که پشت کشورمان ایستاده‌ایم.

محمد صمدی با گرامیداشت یاد شهدای اقتدار وطن از جمله تنگسیری ادامه می‌دهد: این حضور کاملاً خودجوش است و هیچ‌کس ما را دعوت نکرده است. فقط حس مسئولیت و وظیفه ما را به خیابان‌ها کشانده است.

مادران و نسل آینده ایران

در میان این جمعیت‌ها، حضور مادرانی که کودکان خود را همراه آورده‌اند نیز توجه را جلب می‌کند. این مادران می‌خواهند فرزندانشان از همان ابتدا درک کنند که امنیت و آرامش امروز، نتیجه ایستادگی نسل‌های گذشته است. یکی از این مادران،

فاطمه رحمانیان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: فرزندان ما باید یاد بگیرند که امنیت و آرامش امروز حاصل ایستادگی است. ما آمده‌ایم که بچه‌ها ببینند مردم کشورشان در لحظات حساس کنار هم ایستاده‌اند.

بازاریان و کاسبان نیز در کنار مردم ایستاده‌اند

برخی از بازاریان و کسبه بازار تنکابن که پس از اتمام کار روزانه خود به خیابان‌ها آمده‌اند، در کنار مردم حضور دارند.

رحمتی، یکی از این کسبه، در این‌باره می‌گوید: بازار و زندگی ادامه دارد، اما غیرت ملی هم همیشه زنده است. مردم ممکن است مشغول کار و گرفتاری‌های خود باشند، اما وقتی پای کشور وسط باشد، حضور پیدا می‌کنند.

شعارهایی که مردم سر می‌دهند عمدتاً حول محور دفاع از ایران، محکومیت دشمنان خارجی و داخلی و حمایت از اقتدار ملی است. در برخی از نقاط، قرائت دعا، صلوات و سرودهای ملی نیز فضای خیابان را پر کرده است.

آرامش و صلابت مردم در شب‌های قدر انقلاب

چیزی که بیش از هر چیز در این شب‌ها به چشم می‌آید، آرامش همراه با صلابت مردم است. حضوری که از جنس التهاب نیست، بلکه از جنس پیام‌های روشن اجتماعی است. مردم با حضوری مستمر و خودجوش نشان داده‌اند که در برابر دشمنان داخلی و خارجی، انسجام خود را حفظ کرده‌اند و به هیچ‌وجه از آرمان‌های انقلاب فاصله نخواهند گرفت.

این حضور در شرایطی که دشمنان سعی دارند از طریق عملیات روانی و فشارهای مختلف، جامعه را دچار تردید کنند، نشان از همبستگی و آمادگی مردم برای دفاع از ارزش‌های انقلاب و کشور دارد.

حضور سه نسل؛ نمایشی از ایستادگی و عشق به وطن

یکی از صحنه‌های به‌یادماندنی این شب‌ها، حضور سه نفر از نسل‌های گذشته است که علی‌رغم ناتوانی جسمی، همچنان پای کار انقلاب ایستاده‌اند. این سه نفر، که همه از هم‌نسلان یکدیگر هستند، هر شب با عصا در دست و اراده‌ای استوار در خیابان‌های تنکابن حاضر می‌شوند تا نشان دهند که حتی در سخت‌ترین شرایط، انقلاب اسلامی با اراده‌های محکم مردم زنده است.

در انتها، آنچه بیش از هر چیزی در این شب‌ها به چشم می‌آید، پیام واضح و روشن مردم به دشمنان داخلی و خارجی است: ایران تنها نیست. مردم ایران در کنار هم ایستاده‌اند و تا آخرین نفس از آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع خواهد کرد.

در میدان شهدا، جمعیت روز به روز بیشتر می‌شد. در میان این جمعیت، پیرزنی با عصا و چفیه‌ای سفید که دور گردنش گره زده بود، به آرامی شعار می‌داد و همگان را به همراهی دعوت می‌کرد. وقتی صدای مداحی در میان جمعیت طنین‌انداز شد، شور و هیجان این اجتماع چندین برابر شد. زنان و مردان جوان، حتی آنان که پا به سن گذاشته‌اند، همه یک صدا شدند و لحظه‌ای پرشور را در کنار هم سپری کردند.

این سه نفر که روزی جوانانی پرشور و انقلابی بودند، حالا در میدان شهدا ایستاده‌اند، با وجود ناتوانی جسمی، همچنان با اراده‌ای محکم در کنار یکدیگر ایستاده‌اند. یکی از این زنان که فرمانده‌ی این سه نفر است، وقتی مرا دید، با لبخندی گشاده و دعای خیر به من گفت: «شما سرمایه‌های انقلاب هستید.»

این سه نفر، دوستان دوران جوانی و دختران وفادار انقلاب اسلامی ۵۷ هستند که اکنون پس از نیم قرن ایستادگی، هنوز در کنار انقلاب ایستاده‌اند و در شب‌های قدر انقلاب، بار دیگر نشان دادند که این انقلاب همچنان در دل‌های آنان زنده است.