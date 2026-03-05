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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۴۵

«ایران مرد» تولید شد؛ روایت موسیقایی از سوگ و حماسه ملت ایران

«ایران مرد» تولید شد؛ روایت موسیقایی از سوگ و حماسه ملت ایران

در واکنش به تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشور اثر موسیقایی «ایران مرد» با آهنگسازی و خوانندگی سید محسن حسینی و شعری از میلاد عرفان‌پور تولید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، همزمان با شرایط حساس کشور و در پی تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک ایران، در راستای ایفای مسئولیت فرهنگی و هنری بنیاد رودکی، اثر موسیقایی «ایران مرد» تولید شد.

این اثر در پی شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای مدظله‌العالی شکل گرفته و تلاشی هنرمندانه برای بازتاب اندوه، همدلی و روحیه مقاومت ملت ایران در قالب موسیقی است.

«ایران مرد» با آهنگسازی و خوانندگی سید محسن حسینی و با شعری از میلاد عرفان‌پور تولید شده و می‌کوشد با زبان هنر، روایتگر این برهه مهم تاریخی و بیانگر همبستگی ملی در برابر تجاوز دشمنان باشد.

اثر «ایران مرد» شامگاه پنجشنبه ۱۴ اسفند در رویداد شب شعر و موسیقی رهبر شهید در مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی رونمایی می شود.

کد مطلب 6766074
علیرضا سعیدی

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