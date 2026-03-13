آسیب به برج آزادی در پی موج انفجارهای حملات اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی بنیاد رودکی اعلام کرد که در جریان حملات چند روز اخیر به برخی مناطق پیرامونی میدان آزادی در تهران، موج انفجار ناشی از اصابت موشکها باعث بروز خسارتهایی در کافهگالری واقع در این مجموعه فرهنگی شده است.
برج آزادی به عنوان یکی از شاخصترین نمادهای شهری تهران و از آثار ثبتشده در فهرست میراث ملی ایران، همواره مورد توجه شهروندان، گردشگران و ایرانیان بوده است.
مجموعه فرهنگیهنری برج آزادی در سالهای اخیر میزبان رویدادهای فرهنگی، هنری و نمایشگاهی متعددی بوده و نقش مهمی در فعالیتهای فرهنگی پایتخت ایفا میکند.
